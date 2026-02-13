Fernando Alonso: "Vamos un poco atrasados, esperemos que haya tiempo para mejorar"

Fernando Alonso - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó que la primera semana de test en Baréin enseñó que están "un poco atrasados" con respecto al resto de la parrilla, pero confió en seguir probando el nuevo AMR26 y tener tiempo "para mejorar".

"Necesitamos rodar más. No fue lo ideal perdernos Barcelona y este es el primer test para nosotros. Así que seguimos paso a paso con el coche. Así que sí, vamos un poco atrasados, tenemos que admitirlo, pero esperamos que haya tiempo para mejorar", dijo en declaraciones a los medios oficiales de F1.

El doble campeón del mundo confesó que necesitarán encajar piezas y encontrar soluciones al nuevo Aston Martin después de un test poco esperanzador a menos de un mes del inicio del Mundial. Además, Alonso explicó que los cambios en la F1 suponen un desafío añadido.

"Cada regulación trae diferentes desafíos y esta no es diferente. Tienes un poco menos de grip y tienes esta gestión de la energía en la que tienes que tener un poco de cuidado en cuánto gastas la energía. Para el piloto tal vez hay un poco menos de emoción porque tienes que distribuir la energía en las rectas para ir rápido, y en las curvas no quieres gastar energía", apuntó.

"Esto supone una velocidad de aceleración lenta porque no quieres gastar energía y para un piloto, cuando queremos hacer un buen tiempo de vuelta y queremos empujar, tenemos que encontrar los límites en las curvas y no los límites en las rectas. Esto es probablemente la mayor adaptación que tenemos que hacer", añadió.