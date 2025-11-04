El GP de España de Fórmula 1 contará con el Atlético de Madrid como 'Event Supporter' los próximos cinco años

Ilustración de la colaboración entre el Atlético de Madrid y el GP de España de F1 en Madrid. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid y el Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo de colaboración de cinco años por el que el club rojiblanco se convierte en 'Local Event Supporter' del Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España, que se disputará en Madrid entre el 11 y el 13 de septiembre, según un comunicado.

Según el acuerdo, anunciado este martes, el estadio Riyadh Air Metropolitano tendrá "un papel protagonista" y acogerá, entre otras cosas, el concierto principal del evento. "Desde allí se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano, permitiendo que miles de aficionados vivan el ambiente de la F1 en un entorno emblemático de la ciudad", destacó la organización del GP.

Además, el Atlético de Madrid dispondrá de una zona de 'hospitality' exclusiva dentro del circuito Madring, ubicada en una de las áreas más 'premium' del trazado. Este espacio permitirá al club ofrecer a sus socios, colaboradores y clientes corporativos disfrutar de la experiencia de la F1, en un entorno inspirado en el estilo y la identidad rojiblanca.

El GP de España de Fórmula 1 en Madring se celebrará en la capital española el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, en un nuevo trazado semiurbano de 5,4 km y 22 curvas. Entre ellas, La Monumental, llamada a convertirse en la zona más icónica del circuito: una curva de más de 550 metros y con un peralte del 24%.