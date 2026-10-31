Haas aparta a Esteban Ocon y lo reemplaza por Ryo Hirakawa en México

Esteban Ocon en México - Art Vega / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Fórmula 1 Haas ha apartado de manera inesperada al piloto francés Esteban Ocon y lo reemplazará por el reserva japonés Ryo Hirakawa en el Gran Premio de México, decimonovena prueba del Mundial.

"El piloto reserva del equipo TGR Haas F1 Ryo Hirakawa reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana", anunció este sábado en un comunicado el equipo estadounidense, que no explicó el motivo de la decisión. "No se emitirán más declaraciones en este momento", añadió.

Hirakawa ya participó el viernes en la primera sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la tercera vez que el nipón saltaba a la pista en las prácticas esta temporada conduciendo el VF-26; terminó en el decimoquinto puesto de la tabla de tiempos.

Ahora, formará dupla en Haas con el británico Ollie Bearman en los terceros libres y en la clasificación del sábado, y el domingo debutará en una carrera de Fórmula 1.

La decisión supone una sorpresa, ya que Ocon no está lesionado ni enfermo. El contrato del piloto francés con Haas está vigente hasta el final de esta temporada, y el equipo ya había anunciado que el brasileño Rafael Camara pilotará junto a Bearman en 2027.