Hamilton se adjudica la 'pole' del Sprint por 11 milésimas

El piloto inglés de F1 Lewis Hamilton (Ferrari), en el GP de Gran Bretaña 2026. - Europa Press/Contacto/Tim Williams

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lewis Hamilton (Ferrari) logró este viernes la 'pole position' en la calificación al Sprint de la Gran Premio de Gran Bretaña, novena prueba del Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, por delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que Carlos Sainz (Williams) saldrá decimoquinto y Fernando Alonso (Aston Martin), penúltimo.

Hamilton hizo un último y único intento en la Q3 de mucho nivel para firmar un 1:28.376 y adjudicarse la 'minipole' solo 11 milésimas más rápido que Antonelli (1:28.387), después de una calificación que dejó una parrilla apretada para la carrera al Sprint, ya que del tercero al séptimo quedaron separados por menos de cuatro décimas.

Aunque el británico y el italiano parecen estar mucho por delante del resto a nivel de entendimiento técnico del mítico trazado inglés, en el que fue fundamental la buena gestión de la energía, fundamentalmente en el tercer sector, el cual dominaron con mucha autoridad los monoplazas de la 'Scuderia'.

Por detrás, Verstappen hizo una vuelta sublime con su Red Bull, pero solo le sirvió para ser tercero (1:28.697), aunque sí superó al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto; y al inglés George Russell (Mercedes), quinto. El 'top 10' lo completaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, sexto y séptimo, respectivamente; Isack Hadjar (Red Bull), octavo; y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, noveno y décimo.

Sainz se salvó de la primera eliminación en la última vuelta de la Q1, por 10 milésimas que dejaron decimosexto al inglés Olie Bearman (Haas). En estos primeros 12 minutos de la calificación al Sprint fueron los dos Haas, los dos Cadillac y los Aston Martin de Fernando Alonso, penúltimo, y Lance Stroll, último, los que no avanzaron a la Q2.

En la Q2, la técnica del heptacampeón del mundo fue también superior, y le valió un único intento al principio, por delante de Antonelli por 99 milésimas. Aquí, los Williams fueron los más lentos, con Sainz en el decimoquinto lugar, por delante de su compañero, el tailandés Alex Albon, lo máximo a lo que podía aspirar el madrileño.

Y el que se salvó por la campana fue Lando Norris (McLaren), que avanzó a la Q3 en el décimo puesto con un estrecho colchón de 80 milésimas. Y Russell tampoco parecía mostrar demasiado ritmo, necesitando un segundo intento para no caer antes de los previsto, solo dos décimas mejor que Pierre Gasly (Alpine), que fue undécimo; los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, duodécimo y decimotercero; y Franco Colapinto (Alpine), decimocuarto.

Después, Hamilton logró su tercera 'pole' para una carrera al Sprint de en la Fórmula 1, demostrando que conoce al milímetro un circuito en el que ha ganado en nueve ocasiones. Antonelli, a 11 milésimas, para confirmar que este GP va de una batalla entre Ferrari y Mercedes.