Hamilton encabeza el doblete de Mercedes y Sainz termina noveno

Nueva debacle de Ferrari en la primera vuelta

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se ha llevado este domingo la victoria en el Gran Premio de Estiria, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1, al reinar de principio a fin en Red Bull Ring por delante del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y del holandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) ha finalizado noveno.

El vigente campeón del mundo, 'poleman' del sábado y que conquista su triunfo número 85 en la Fórmula 1, dominó en la segunda cita de la temporada en Spielberg, marcada por una nueva debacle de los Ferrari, que con un toque entre ellos en la primera vuelta se vieron obligados a abandonar y a dejar a la 'Scuderia' con un cero.

Por su parte, el madrileño, que realizó una exhibición en la calificación con la pista mojada, no pudo mantener su tercera posición de salida y finalmente terminó noveno, sumando además un punto extra tras hacer la vuelta rápida a final de carrera.

Lejos de los problemas que la lluvia ocasionó en la jornada del sábado, Red Bull Ring amaneció perfecto este domingo para acoger la segunda cita del campeonato en la reanudación tras el parón por la pandemia de coronavirus. Por ello, a Hamilton no le costó mantener su posición, mientras que Verstappen recuperó su lugar de salida después de que Sainz, que partió desde un sorprendente tercer puesto, le adelantase cuando se apagaron los semáforos.

El jaleo, en cambio, reinaba en Ferrari, que nada más iniciarse el Gran Premio se despidió de sus opciones por un choque entre sus dos pilotos; en una de las primeras curvas, Charles Leclerc cerró el hueco a Sebastian Vettel y subió su monoplaza encima del del alemán, que con el alerón trasero roto tuvo que abandonar.

El monegasco pasó por garajes, pero los daños en el fondo plano de su coche le condenaron también a retirarse. "Estoy decepcionado conmigo mismo. Lo siento, pero sentirlo no es suficiente. 'Seb' no tuvo errores hoy. He decepcionado al equipo después de trabajar una semana entera para traer pronto las actualizaciones. Estaba demasiado ansioso por remontar plazas en la primera vuelta. Aprenderé de ello", aseguró Leclerc.

Tras la retirada del coche de seguridad, la lucha se retomó en Spielberg. Con ello, Valtteri Bottas no tardó en dar caza a Sainz, y en la vuelta 6 le superó para ascender al tercer puesto en carrera. El tailandés Alexander Albon (Red Bull), solo dos giros después, también sobrepasó al español, que resistió el acoso del francés Esteban Ocon (Renault) durante los siguientes minutos.

Por detrás apareció el australiano Daniel Ricciardo (Renault) para adelantar al galo, que en la vuelta 26 quedó fuera de carrera por un problema de refrigeración en su Renault. Una mala parada de Sainz, que posteriormente se quejó de vibraciones en el tren delantero, facilitó que el oceánico pudiese ponerse por delante.

En cabeza, el vigente campeón del mundo rodaba solo camino de su primer triunfo del campeonato, y ni Verstappen ni Bottas parecían tener ritmo para alcanzarle. El neerlandés todavía resistió a la persecución del finlandés, con mucho más ritmo, pero sucumbió a falta de cinco giros para el final. Con su segunda posición, Bottas, ganador en el inaugural Gran Premio de Austria, continúa líder del Mundial.

Sainz, noveno en tierra de nadie, aprovechó esta circunstancia para montar blandos e ir a por la vuelta rápida, y Verstappen copió la jugada. Un 1:05.619 permitió al futuro piloto de Ferrari llevarse el punto extra.

Tras los pilotos del podio, el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el británico Lando Norris (McLaren), el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el canadiense Lance Stroll (Racing Point), el australiano Daniel Ricciardo (Renault), Sainz y el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) completaron el 'Top 10'.