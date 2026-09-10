Hamilton: "Leclerc y yo hablamos cara a cara y fuimos honestos, eso es saludable"

El piloto inglés de F1 Lewis Hamilton (Ferrari), en el GP de España 2026. - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lewis Hamilton (Ferrari) relató este jueves que tanto él como el monegasco Charles Leclerc, tras la tensión en el Gran Premio de Italia en Monza, hablaron "cara a cara" y fueron "abiertos y honestos", algo que considera "saludable" en su relación, en la que existe una "muy buena comunicación interna".

"Hemos llegado a un lugar donde tenemos una muy buena comunicación interna", defendió el siete veces campeón del mundo en el circuito de Madring, que acoge este fin de semana el Gran Premio de España en la capital española.

Esto dijo Hamilton después de que en el GP de Italia, en Monza, el pasado fin de semana, saltaran chispas entre el monegasco y el inglés por un incidente en la primera vuelta de carrera que llevó a Hamilton ala grava perdiendo posiciones. "Si miras la historia de este coche, esto ha sucedido antes, así que no es un problema", defendió.

El veterano piloto defendió que no fue un problema con las órdenes de equipo. "Ahora estoy tratando de tener un mejor fin de semana. Estoy seguro de que en algún momento discutiremos cómo podemos ser mejores. Pero hemos tenido muchas ocasiones en las que no hemos podido cambiar las cosas en dos días", reveló.

"Creo que lo bueno es que hablamos cara a cara para hablar sobre el tema. Fuimos abiertos y honestos, y lo zanjamos. Eso muestra su madurez también y creo que es saludable, es una relación que hemos construido con el tiempo. Por supuesto que habrá frustraciones y más momentos en los que estaremos cerca, porque estamos muy cerca en el ritmo. Ambos queremos ganar tanto como los otros, y queremos hacerlo bien para el equipo también", prosiguió.

Y Hamilton insistió en que no está pidiendo que le apoyen para ganar el Mundial, sino que quiere asegurarse "de obtener el mejor resultado para el equipo". "En vez de trabajar uno contra el otro y terminar 4º y 5º, tal vez podamos trabajar juntos y obtener el podio y ganar más puntos", explicó.

Finalmente, Hamilton defendió que el 'filming day' en Madring "no fue nada". "No había grip. No podemos cambiar el coche porque no es un test. Fue filmado. Teníamos poca potencia, poca grip. La única cosa es que he visto en qué dirección va la pista", zanjó.