Horner deja oficialmente Red Bull tras acordar su salida del equipo

LONDRES 22 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El británico Christian Horner ha dejado oficialmente Red Bull tras acordar su salida del equipo y dos meses después de haber dejado su puesto de 'Team Principal' y año y medio después de conocerse que una empleada había denunciado sufrir acoso sexual.

El por entonces director del equipo austriaco fue relevado de sus "funciones operativas" por 'Red Bull GmbH', la empresa matriz de las bebidas energéticas, tras el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado mes de julio. Horner fue absuelto de las acusaciones en dos ocasiones, primero después de una investigación interna realizada por un abogado y luego por otro abogado que desestimó la apelación de la demandante.

"Oracle Red Bull Racing anuncia que el director del equipo y CEO Christian Horner dejará el equipo hoy lunes", apuntó escuetamente el equipo con el que Horner tenía contrato hasta 2030 y sin dar ninguna cifra. En este sentido, una fuente cercana a Red Bull señaló a 'BBC Sport' que Horner habría recibido una indemnización de 60 millones de euros.

Ahora, el británico, de 51 años, sería libre para volver al deporte el año que viene después de haber sido pieza clave durante los 14 títulos mundiales, ocho de pilotos y seis de constructores, de Red Bull en su estancia por dos décadas. De momento, ha sido vinculado con un regreso al 'gran circo' con Cadillac, que se unirá a la parrilla como el nuevo y undécimo equipo a partir de la próxima temporada en el Mundial de Fórmula 1.

Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull, le agradeció a Horner su "excepcional trabajo".

"Con su incansable compromiso, experiencia, conocimientos y pensamiento innovador, ha sido fundamental para consolidar a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1", declaró en un comunicado recogido por la web de la 'BBC'.

Por su parte, Horner afirmó en el mismo comunicado que liderar Red Bull había sido "un honor y un privilegio". "Mi mayor satisfacción ha sido reunir y liderar a un grupo increíble de personas talentosas y motivadas, y verlos prosperar como filial de una empresa de bebidas energéticas, y verlos competir y vencer a algunas de las marcas automotrices más importantes del mundo", subrayó.