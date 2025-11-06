Interlagos recibe a un Norris crecido en territorio del milagro de Verstappen

Archivo - El australiano Oscar Piastri (McLaren), por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en el GP de Sao Paulo 2024. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

El piloto británico Lando Norris (McLaren) llega crecido al Gran Premio de Sao Paulo, vigesimoprimera prueba del Mundial de Fórmula en Interlagos, donde quiere confirmar su golpe en la mesa de hace dos semanas en México, frente al australiano Oscar Piastri (McLaren), en su peor momento, y el vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que vuelve a territorio del milagro de 2024, cuando ganó tras una enorme remontada.

El 'Gran Circo' aterriza este fin de semana en el mítico trazado de Interlagos, escenario de grandes batallas, definiciones de Mundiales y de milagros, como el de Verstappen en 2024. El tetracampeón del mundo encarriló su cuarto título seguido en Brasil, ganando la carrera bajo una fuerte lluvia con un gran remontada desde la 17ª posición, en un alarde de talento y dominio de la estrategia.

Ahora, la situación en la clasificación de Pilotos le obliga también a invocar un nuevo fenómeno paranormal que le ayude a reducir la distancia de 36 puntos que le separa de Norris. El británico (357 puntos) es líder del Mundial desde hace dos semanas, cuando dio un vuelco a la lucha por el título venciendo sin problemas para adelantar a su compañero Piastri, que no levanta cabeza desde Azerbaiyán -cuatro carreras seguidas sin subirse al podio-, aunque solo está un punto por debajo (356).

La parrilla viaja ahora a un circuito icónico que sostiene la tradición del Mundial -se celebra desde 1972 solo excluido en 2020 por la pandemia-, con curvas míticas como la 'S de Senna', 'Ferradura', 'Laranjinha', 'Pinheirinho', 'Bico de Pato' o la subida a recta con una pendiente como Eau Rouge. Además, como de costumbre, la meteorología apunta a ser cambiante, con lluvias viernes y sábado y clima seco y soleado para la carrera del domingo.

Con estas condiciones, en un fin de semana de formato Sprint, McLaren vuelve a ser la referencia y los favoritos para hacerse con el triunfo, aunque Red Bull, en ese crecimiento continuado, parte muy cerca de los 'papaya', que deberán elegir si favorecen a alguno de sus pilotos o se arriesgan a perder el Mundial con Verstappen, tres veces ganador en Brasil, acechando.

Por detrás, Ferrari y Mercedes, separados solo por un punto en el Mundial de Constructores en plena lucha por el subcampeonato, también parten muy igualados para este fin de semana en Brasil. En el 'Cavallino Rampante', los rumores y el ruido son los protagonistas, mientras Lewis Hamilton sigue sin funcionar y Charles Leclerc sostiene las opciones ferraristas con dos podios seguidos.

En Mercedes, dada la competitividad de sus dos pilotos, confían en hacer un buen papel en las últimas y decisivas cuatro carreras. Sin embargo, el souflé de la victoria de George Russell en Singapur se difuminó en Austin y México, aunque el británico regresa al trazado en el que logró su primer triunfo en la F1.

Por su parte, el español Carlos Sainz (Williams), que no se trasladó a Interlagos este jueves al estar indispuesto, quiere dejar atrás los problemas de fiabilidad de las últimas carreras -desde el podio en Azerbaiyán, ha sido décimo en Singapur, abandonó en Austin y 17º en México- y arrancar con fuerza en Brasil, donde suma dos podios, la recta final del campeonato.

Mientras que Fernando Alonso vuelve a un circuito especial. Fue en Interlagos, hace 20 años, donde certificó su primer Mundial y donde firmó su último podio, en 2023, gracias a una espectacular defensa ante Sergio Pérez. Aunque no es un circuito demasiado favorable para Aston Martin, las condiciones meteorológicas y de la pista invitan a creer en un rendimiento más consistente que en México, donde el asturiano tuvo que abandonar.

--HORARIOS DEL GP DE BRASIL 2025 DE F1:

-Viernes 7 de noviembre.

Entrenamientos Libres 115.30.

Calificación al Sprint 19.30.

-Sábado 8.

Carrera al Sprint15.00.

Calificación 19.00.

-Domingo 9.

Carrera 18.00.