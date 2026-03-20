Jonathan Wheatley abandona su cargo de jefe de equipo de Audi

Jonathan Wheatley - Europa Press/Contacto/Wan Mikhail Roslan

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El británico Jonathan Wheatley, hasta ahora jefe de equipo de Audi en la Fórmula 1, deja su cargo en la escudería alemana "con efecto inmediato", menos de un año después de su llegada, y Mattia Binotto, jefe del proyecto Audi F1, asumirá sus funciones.

Wheatley, antiguo miembro de Red Bull, asumió el cargo de jefe de equipo de F1 en abril de 2025 con su incorporación a Kick Sauber, escudería de la que Audi asumió el control para la temporada 2026. Durante su mandato, Sauber logró puntos, incluyendo el primer podio del alemán Nico Hulkenberg en Silverstone, y sacó al equipo del último puesto del Mundial de Constructores.

Posteriormente, lideró la transición de Sauber al equipo oficial de Audi durante el invierno, introduciendo al fabricante alemán en la Fórmula 1 por primera vez. Sin embargo, después de solo dos carreras y con la nueva normativa de la F1, Wheatley anunció que deja su cargo "por motivos personales". El jefe del proyecto Audi F1, Mattia Binotto, asumirá sus responsabilidades.

Algunos medios de comunicación apuntan a que el dirigente británico reemplazará a Adrian Newey como jefe de equipo de Aston Martin para que su compatriota se centre de nuevo en el diseño y desarrollo del AMR26. Newey recaló en el equipo de Silverstone en marzo de 2025 procedente de Red Bull y posteriormente en noviembre de ese mismo año asumió también el papel de jefe del equipo.