El libro 'Fórmula 1: Rivales' revive las rivalidades más icónicas de la F1 apadrinado por Nerea Martí

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La editorial Familiam presentó este jueves en España el libro 'Fórmula 1: Rivales', una obra para los amantes del motor y de la historia deportiva firmado por el periodista británico Tony Dodgins y con prólogo del ex piloto de F1 Mark Webber.

Familiam desveló en un concesionario de Land Rover en Madrid este libro de gran formato y edición de lujo que se convierte en una pieza de colección que revive los duelos más legendarios de la Fórmula 1 desde 1950.

Con 240 páginas ilustradas con fotografías documentales exclusivas, 'Fórmula 1: Rivales' sumerge al lector en las batallas épicas en la F1, desde la intensidad entre Ayrton Senna y Alain Prost, pasando por los enfrentamientos entre Michael Schumacher y Damon Hill, hasta el duelo entre James Hunt y Niki Lauda que se llevó al cine con el largometraje 'Rush'.

"Cada capítulo combina rigor periodístico con emoción narrativa, acompañado de imágenes impactantes y análisis que revelan el trasfondo humano y técnico de cada rivalidad", destacó la editorial en un comunicado, sobre un libro para "los apasionados del mundo del motor".

La piloto valenciana Nerea Martí es la madrina de 'Fórmula 1: Rivales' compartió durante el evento su entusiasmo por la obra. "Yo me voy directa a los duelos que me gustan, como Senna y Prost o los más actuales Hamilton-Alonso o Hamilton-Verstappen. Son historias reales, lo puedes vivir de cerca, con imágenes de verdad", destacó.

La española, de 23 años, relató su historia en el 'motorsport', desde que empezó en el karting con 13 años. "Nunca imaginé llegar a donde he llegado", confesó. "La rivalidad existe y mucho. En este deporte no hay amigos, además te estás jugando la vida. El rival más directo siempre es tu compañero de equipo", comentó.

"Tenemos un equipo de karting con pilotos de todas las edades, es una pasada verlos con el mono puesto. Es un proceso, lo mejor es empezar en el alquiler para ver si te gusta y si se te da bien, porque es un deporte caro. Que disfruten al máximo, todo pasa muy rápido, y que cuiden mucho los detalles, fuera de pista, hay mucho de trabajo de este tipo. Y que saquen cosas positivas hasta de los momentos malos", concluyó Martí.

'Fórmula 1: Rivales' ya está disponible en las principales librerías españolas y en la web www.familiam.es, con una "cuidada encuadernación, impresión de alta calidad, papel de alto gramaje y diseño editorial", ideal para coleccionistas y aficionados del motor.