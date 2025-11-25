Mari Boya debutará en F2 con Prema Racing en 2026

Archivo - El piloto español Mari Boya (Campos Racing), en el podio de F3 en el Gran Premio de Hungría 2025. - Europa Press/Contacto/Antonin Vincent - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El español Mari Boya, primer piloto de la academia de Aston Martin, correrá en 2026 el Campeonato FIA de Fórmula 2 en el equipo Prema Racing, en el que será, a sus 21 años, su debut en la categoría, según un comunicado de la estructura italiana.

Tras anunciar hace más de dos meses su salida de Campos Racing, Boya dará el salto de F3 a F2 de la mano de Prema Racing, equipo por el que han pasado pilotos como Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman u Oscar Piastri.

El español comenzó su carrera en el Campeonato de España de F4 en 2020, terminando segundo esa temporada. Tras dos años en la Fórmula Regional, terminó segundo en la Eurocup-3 de 2023 a pesar de perderse una ronda, mientras debutaba en la F3 de la FIA.

Este año, finalizó tercero en la clasificación general, después de un triunfo y hasta cinco podios en la categoría, y consiguió el segundo puesto en el 72º Gran Premio de Macao como colofón a una temporada muy positiva. Ahora, Boya ya realizará los test de postemporada en Abu Dabi con Prema.

El piloto ilerdense se mostró "superemocionado" ante su primera temporada en F2. "Siento que tengo una gran oportunidad y estoy deseando ver cómo van las cosas. Estoy especialmente emocionado por tener carreras más largas que en la F3, algo que me gusta mucho, y también por los' pit-stops' y el desgaste de los neumáticos. Esperemos hacer una buena temporada", deseó.

Mientras que René Rosin, director del equipo, dio la bienvenida a un piloto con "una fuerte progresión, inteligente y trabajador". "Estamos deseando ver cómo estas habilidades se mezclan con el equipo, y confiamos en que seguirá en forma para traer a casa resultados positivos", aseguró