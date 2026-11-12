Nikola Tsolov, piloto reserva de Red Bull y Racing Bulls en 2027

El piloto búlgaro de F2 Nikola Tsolov, en el GP de México 2026 de F1. - Song Haiyuan / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto búlgaro Nikola Tsolov, de 19 años, asumirá el cargo de piloto reserva de los equipos Oracle Red Bull Racing y Visa Cash App Racing Bulls la próxima temporada en 2027, después de pilotar para Campos Racing los últimos dos años.

En la escudería de la marca de bebida energética ven en Tsolov, que entró en la Academia Red Bull en 2025, a "uno de los jóvenes talentos más prometedores" en el automovilismo. Tras quedar subcampeón del Campeonato de Fórmula 3 en 2025, ha continuado su progresión en la F2, donde actualmente ocupa el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos a falta de dos pruebas en Catar y Abu Dabi.

En su primera temporada completa en la F2, Tsolov ha conseguido seis victorias -cuatro en carreras principales y dos en sprints-, incluida una racha récord de tres victorias consecutivas, convirtiéndose en el primer piloto en la historia de la F2 en lograr este hito.

En 2027, en su nuevo rol de piloto probador de Red Bull y Racing Bulls, llevará a cabo "un amplio programa de desarrollo, que combinará el trabajo en simulador y una valiosa experiencia en pista a través de sesiones de entrenamientos libres, pruebas con monoplazas de temporadas anteriores, sesiones de pruebas seleccionadas y pruebas de neumáticos".

Laurent Mekies, director ejecutivo y jefe de equipo de Red Bull, apuntó que el búlgaro "es un joven piloto con un talento excepcional" que les ha "impresionado enormemente" por "su evolución y sus resultados en los últimos años". "Luchar por el campeonato en la F3 y ahora aspirar al título de la F2 en su primera temporada completa dice mucho de su capacidad y determinación. También nos ha impresionado su madurez, su enfoque de la competición y su voluntad de seguir mejorando", dijo.

Mientras que Tsolov se mostró "increíblemente feliz y agradecido a Red Bull". "Mi carrera ha avanzado a un ritmo increíble, y le debo mucho a todos los que han creído en mí y me han ayudado a llegar hasta aquí. Mi ambición es clara: quiero convertirme en piloto de F1. Estoy seguro de que, con el apoyo y la experiencia del equipo, contaré con la mejor preparación posible para garantizar que estoy totalmente listo para dar el siguiente paso hacia la parrilla de la F1 cuando llegue el momento", zanjó.