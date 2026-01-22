Norris: "Nunca he sido de los que tienen más confianza en sí mismo, pero tras el título tengo más"

Archivo - El piloto británico de F1 Lando Norris (McLaren), en el GP de Catar 2025. - David Davies/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 22 Ene. (PA Media/dpa/EP) -

El piloto británico de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) afirmó que su "objetivo absoluto" es defender con éxito este año su primer Mundial de Fórmula 1, conquistado en 2025, porque después de verse en lo más alto del podio cree "firmemente" en sus opciones, aunque reconoció que "nunca" ha sido de los pilotos "que tienen más confianza".

"Es absolutamente el objetivo. Cuando ganas uno, sin duda te da mucha más confianza. Es diferente para cada piloto. Tienes que encontrar tu propia forma de hacer las cosas", explicó el vigente campeón de la Fórmula 1 en los Autosport Awards de Londres.

Norris se convirtió en el undécimo piloto británico en alzarse con la corona de la F1, por delante del cuatro veces campeón Max Verstappen (Red Bull), y su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri. "Hay gente con más confianza y pilotos con menos. Nunca he sido de los que tienen más confianza en sí mismos, pero ahora sin duda tengo más, seguro", valoró.

"Siempre he sido de los que creen en lo que ven y siempre he tenido que verme en lo más alto del podio y verme ganar para creer finalmente que puedo hacerlo. A mitad de la temporada pasada sentí que tenía todo lo que necesitaba -la gente que me rodeaba, el equipo, el coche y mi propia capacidad- para salir y ganar el Mundial. Es la primera vez que he tenido esa confianza en mí mismo y resultó ser lo correcto", agregó.

Aunque Norris no ha vuelto a ver la carrera en la que se proclamó campeón. "Sinceramente, he intentado alejarme lo más posible de todo y simplemente disfrutar del resto de mi vida. Me encanta la Fórmula 1, pero también me encanta alejarme de ella. Es un trabajo increíble, me pagan bien y puedo viajar con mis amigos y jugar al golf en lugares preciosos, y me gusta hacer esas otras cosas. Solo se vive una vez y quiero probar y disfrutar de tantas cosas como sea posible", señaló.