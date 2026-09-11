La FIA asegura que Madrid puede ser "la capital de Europa" para la F1

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, ha comentado este viernes que quieren que Madrid se convierta en "una referencia permanente" para las "categorías de formación", que no quieren que sea un circuito que se utiliza "una semana" y "se va", y ha asegurado que Madrid puede convertirse en la capital europea de la Fórmula 1.

"Queremos que Madrid se convierta en una referencia permanente para las categorías de formación y no solamente en el escenario de un Gran Premio de Fórmula 1. No queremos un circuito que viene una semana y se va, queremos algo permanente, algo que se quede y deje huella. ¿Qué quiere Madrid? No es la FIA la que puede decirlo, sino Madrid. ¿Puede ser la capital de Europa? Pues sí, porque es la pasión, el deseo, la entrega", afirmó el presidente de la FIA en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Ben Sulayem abrió la puerta a que España pueda mantener dos Grandes Premios en el futuro. "En Estados Unidos hay tres GP y tienen muchísimo éxito. Tener en España dos está bien, había dos en Italia o dos en Alemania. Yo estoy intentando que haya dos Grandes Premios en España. Antes de Montmeló estuvo el Jarama, donde se celebró el último Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid en 1981", recordó.

El máximo mandatario del automovilismo mundial señaló que recibía a diario informes de que el Madring no iba a llegar a tiempo, así como otros que decían lo contrario, pero que él se mantuvo "tranquilo". "Es un momento tremendamente emotivo y apasionante para nosotros en la FIA. No es otra carrera más, es la máxima competición. Es un éxito desde el punto de vista deportivo y desde la faceta económica", recalcó.

"Los que evalúen el GP no van a ser solo la FIA, van a ser los pilotos. Madrid va a ser un punto de referencia. Es un desafío para todos conseguir el éxito. Los pilotos quieren ganar pero la FIA quiere que sea seguro", profundizó sobre el estreno del 'Madring' en el Mundial de Fórmula 1.

El directivo emiratí se mostró "muy orgulloso" de lo que se ha conseguido en Madrid. "Llegar a la Fórmula 1 no es solamente la pasión o el dinero, es todo. Es entrar y salir, y probar y comprobar. Conseguir este evento no es fácil, es difícil por todo lo que exige tanto la FIA como la faceta financiera", agregó.

Ben Sulayem no quiso mojarse sobre el piloto que ganará la carrera: "Me gusta ver a algunos de los pilotos, pero en última instancia lo que busco es la seguridad. Yo deseo a todos una carrera segura. Por supuesto que tengo en mi corazón favoritos. Sería fantástico que ganara un español en España".

En ese contexto, analizó la importancia de que España cuente con dos pilotos en la parrilla. "Es importante, y que haya más jóvenes sería importante. Es un proyecto económico nos guste o no. Cuando Fernando Alonso llegó, rápidamente se vendían todas las entradas de las carreras en España. Esto nos dice que se necesita un héroe o un campeón, y España cuenta con esto. Para ser un gran campeón no es suficiente con ganar carreras, tiene que ver con la personalidad y cuanto dejas", subrayó.

"Fernando Alonso es un piloto inteligente y le vi muy triste con la situación que vive el equipo. Entiendo que le de pena llegar a su país siendo dos veces campeón y ahora que esté como está. Es un deportista importantísimo. No podríamos permitirnos que Alonso se fuera o que abandone por las circunstancias. Así no se va del escenario una persona como él, porque no solamente es un campeón por haber ganado, sino por su credibilidad, su inteligencia y su manera de enfrentarse a los distintos asuntos", dijo sobre el piloto asturiano.

El presidente de la FIA habló también sobre la posibilidad de que Carlos Sainz llegue a presidente, y apuntó que le dijo que se mantuviera "tranquilo" porque llegara "su momento". "Creo que no sabía de lo que iba la Federación, no conocía bien el papel que se estaba planteado. Esto es distinto, es una responsabilidad, estás al servicio de muchísimas personas", explicó.

"Creo que Carlos (Sainz) pensaba que la cosa iba a ser como él quería que fuera, pero luego empezó a estudiarlo y fue sabio. No es bueno que un gran deportista se plantee sin más una aventura. Yo no soy una persona egoísta, comparto muchísimo con Carlos Sainz. Yo tarde 15 años en llegar", expresó.