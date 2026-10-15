Rafael Camara ficha por Haas a partir de 2027

El piloto brasileño de F2 Rafael Camara (Invicta Racing) celebra un triunfo en Bakú. - Qian JunPaddocker / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven piloto brasileño Rafael Camara, de 21 años, debutará en la Fórmula 1 en 2027 con el equipo Haas, firmando un contrato de "varios años", para sustituir al francés Esteban Ocon, que no estará en la parrilla la próxima temporada.

"El TGR Haas F1 Team se complace en anunciar la firma de un contrato de varios años con Rafael Camara, piloto brasileño que debutará en la Fórmula 1 con el equipo estadounidense en 2027", anunció un comunicado de la escudería.

Camara lidera actualmente el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, al volante de un Invicta Racing y a falta de dos pruebas, con 207 puntos, tras haber logrado victorias en las carreras principales de España, Bélgica y Azerbaiyán, así como un total de seis podios y cinco poles. El salto a la Fórmula 2 este año se produjo tras una campaña en la que se proclamó campeón de la Fórmula 3 en 2025.

Es miembro de la Academia de Ferrari desde 2021, como el que será su compañero, el estadounidense Ollie Bearman. Y es que el brasileño ya ha tenido la oportunidad de pilotar monoplazas de F1, según informó Haas en su comunicado. La primera experiencia profesional con Haas se produjo en una sesión de pruebas con el VF-25 del equipo en Portimao (Portugal).

"Estoy muy emocionado por fichar a un talento tan joven y extraordinario como Rafael Camara. No hace falta que les cuente sus logros en las fórmulas junior, han sido impresionantes, y en su temporada de debut en la F2, la velocidad que ha demostrado en momentos muy difíciles, como en las clasificaciones de Mónaco y Montreal, todo ello pone de manifiesto el potencial que tiene Rafa", declaró Ayao Komatsu, director del equipo Haas.

El japonés desveló que cuando probó el monoplaza en Portugal, Camara "demostró que podía desenvolverse muy bien sin disponer de mucho tiempo para familiarizarse con el coche". "Nos mostró algo más que pura velocidad. Supo crear un entorno para sacar lo mejor de sí mismo; fue muy impresionante y, sin duda, las vueltas que completó fueron especiales. Todos estamos entusiasmados", agregó.

Por su parte, Gene Haas, propietario del equipo, comentó que está "deseando ver lo que Camara puede lograr en la Fórmula 1". "Estos pilotos jóvenes están bien preparados y pueden tener un impacto inmediato en el equipo. Rafa impresionó al equipo con su actuación en Portimao, así que esperamos aprovechar eso y consolidar nuestra relación a tiempo completo la próxima temporada", destacó.

Finalmente, el propio Camara reconoció sentirse "muy contento" por firmar con Haas, ya que "es un paso importante". "Gracias por la confianza que han depositado en mí. También a Ferrari por su apoyo y por todo lo que han aportado a mi desarrollo, así como a mi familia por estar siempre a mi lado durante este viaje. Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera posible para este nuevo reto. Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo, conocer el coche y seguir desarrollándome como piloto", relató.

El brasileño sustituirá a Ocon, que no continuará en 2027 en Haas, equipo en el que pilotaba desde 2025. Antes, corrió para Alpine y en su primer año con la escudería estadounidense contribuyó a que el equipo lograra su segunda mejor puntuación en diez temporadas como constructor al aportar 38 puntos y con un quinto puesto en el Gran Premio de China como mejor resultado. En esta segunda temporada, el francés sólo ha podido sumar en tres carreras.