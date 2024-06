Red Bull necesita resarcirse en Canadá contra McLaren y Ferrari

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 al Circuito Gilles Villeneuve para disputar el Gran Premio de Canadá, novena prueba del calendario y con su mítico 'muro de los campeones', donde McLaren y Ferrari desean seguir reduciendo sus ya menores diferencias con unos Red Bull que sufrieron en Mónaco y que no parecen tener un dominio tan sólido, con el futuro de Carlos Sainz todavía en el aire, mientras Fernando Alonso quiere desquitarse tras dos carreras fuera de los puntos.

El' Gran Circo' vuelve dos semanas después, tras un GP de Mónaco algo descafeinado por un domingo, como es habitual, muy previsible. Sin embargo, evidenció de nuevo que el dominio de Red Bull no es tan arrollador como años anteriores, después del sexto puesto del campeón Max Verstappen en las calles de Montecarlo. Los 'energéticos' sufrieron en calificación y fueron incapaces de progresar en una prueba sin apenas adelantamientos.

Solo Carlos Sainz y Lando Norris se habían rebelado hasta ahora ante la tiranía del neerlandés y Red Bull, aunque en Mónaco fue el turno del 'anfitrión' Charles Leclerc, que no ganaba desde Australia 2022. No obstante, el bajón de los austriacos no ha afectado al colchón holgado de 31 puntos del neerlandés (169), con cinco triunfos, sobre el monegasco (138), segundo en la clasificación.

No obstante, la tabla de Constructores está mucho más apretada, con Ferrari a solo 24 puntos de los 'energéticos', después de ese primer lugar de Leclerc, al que acompañó en el podio un Sainz que acabó tercero. Una situación que nada tiene que ver con lo vivido el año pasado, por lo que la prueba en Montreal promete respuesta firme de Red Bull o continuidad de la emoción que ha ganado el Mundial en las últimas semanas.

A Canadá llegará el recién renovado hasta 2926 'Checo' Pérez, un movimiento que da tranquilidad a un equipo muy sacudido en los últimos meses. Así como un Carlos Sainz que quiere seguir echándole pimienta al Mundial y alargar las opciones de Ferrari de estar arriba en su último año vestido de rojo, todavía con su futuro en el aire. El madrileño ya habría decidido su próximo equipo, con Williams como mejor colocado, y ahora quiere seguir rindiendo a un alto nivel en un circuito Gilles Villeneuve en el que ya fue segundo en 2022.

No está teniendo la misma suerte en este inicio de Mundial un Fernando Alonso que enlaza dos Grandes Premios sin entrar en los puntos --19º en Imola y 11º en Mónaco--. El asturiano celebró en Montreal una de sus 32 victorias en la categoría, cuando la 33 parece ahora muy lejos. Fue en 2006, año en el que también se proclamó campeón del mundo y saliendo desde la 'pole'.

En Canadá también se ha subido dos veces más al 'cajón': fue tercero con Ferrari en 2010, y el año pasado con un trabajado segundo lugar asolo 10 segundos de Verstappen y por delante de Hamilton, el piloto con más victorias (7) en el trazado. Como los bólidos verdes, Mercedes sigue sin dar con la tecla, incapaces de momento de dar alegrías al siete veces campeón del mundo cuando se acerca su final en el equipo.

En el resto de la parrilla, McLaren quieren mantener su progreso y seguir dando guerra a Red Bull, convertido ya en una alternativa real e incómoda al reinado Red Bull. Mientras, Alpine anunció la no continuidad del francés Esteban Ocon tras su choque en Mónaco con su compañero, Pierre Gasly, por lo que será curioso ver cuál es su comportamiento en el Gilles Villeneuve.

En el trazado canadiense, donde venció Verstappen en los dos últimos años, espera un fin de semana con alta probabilidad de lluvia. Unas condiciones que pueden hacer más imprevisible un circuito con el famoso 'muro de los campeones', situado a la derecha tras la última 'chicane'.

Se bautizó así en 1999, cuando en la carrera se golpearon en esa zona el brasileño Ricardo Zonta (campeón de DT en 1998), Damon Hill (campeón de F1 en 1996), Michael Schumacher (entonces bicampeón en 1994 y 1995) y Jacques Villeneuve (campeón en 1997). Una accidentada carrera que hizo que el ganador ese día, Mika Hakkinen cruzara la meta detrás del coche de seguridad.

Los pilotos recorrerán este fin de semana un Circuito Gilles Villeneuve que cuenta con 4,361 kilómetros, 14 curvas y tres zonas de DRS. La parrilla afronta una prueba en la que será importante la velocidad punta, sobre todo en la recta de atrás, aunque también presenta fuertes frenadas. Será la prueba previa al GP de España en Montmeló.

--HORARIOS GRAN PREMIO DE CANADÁ 2024:

-Viernes 7 de junio.

Entrenamientos Libres 1 19.30

Entrenamientos Libres 2 23.00.

-Sábado 8.

Entrenamientos Libres 3 18.30.

Calificación22.00.

-Domingo 9.

Carrera 20.00.