El rioja de Marqués de Murrieta, vino elegido para la zona VIP del GP de España en Madring

El rioja de Marqués de Murrieta, vino elegido para la zona VIP del GP de España de Fórmula 1 en Madring. - MARQUÉS DE MURRIETA

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los vinos de la bodega de Marqués de Murrieta (Rioja) y Pazo de Barrantes (Rías Baixas) han sido los elegidos para ser degustados en una de las zonas más exclusivas, el 'Club 91', del TAG Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa desde este viernes y hasta el domingo 13 en el circuito urbano Madring.

La competición cuenta como patrocinador global con LVMH, el grupo francés líder mundial del sector del lujo, y algunas de sus marcas más emblemáticas tendrán una presencia destacada en la capital de España como Louis Vuitton, responsable del baúl que custodiará el trofeo; Moët & Chandon, champagne de la celebración de los ganadores; y TAG Heuer, que presentó este martes una colección limitada de 60 unidades de su modelo Carrera con motivo del gran premio.

Además, el Gran Premio de España en Madrid desplegará una amplia propuesta de 'experiencias' en las que también estarán presentes marcas españolas de reconocido prestigio internacional y que ha sido diseñada por el líder mundial en hospitalidad de eventos, Match Hospitality Europe.

En lo más alto de esta oferta se encuentra el Club 91, un espacio de dos plantas situado en plena recta principal, con vistas directas a la línea de salida y meta, los boxes de las escuderías y la primera curva. Su terraza superior adquirirá especial protagonismo durante el fin de semana, con celebraciones tras las sesiones del sábado y el domingo, además de música en directo, simuladores de competición y la presencia de representantes del mundo empresarial, celebridades y leyendas de la Fórmula 1.

En este espacio de máximo nivel, el vino español ocupará un lugar destacado. Los elegidos en exclusiva han sido los vinos de Marqués de Murrieta, histórica bodega de Rioja fundada en 1852 y próxima a celebrar su 175 aniversario, junto a los albariños de su bodega hermana, Pazo de Barrantes, en Rías Baixas.

Durante el fin de semana se servirán dos de sus referencias, Marqués de Murrieta 2022, embajador de los tintos de Rioja y referente mundial, y Gran Vino Pazo Barrantes 2022, reconocido por la publicación estadounidense Wine & Spirits como 'Mejor albariño del mundo'.

La presencia de Marqués de Murrieta en la Fórmula 1 da continuidad a la histórica vinculación de la bodega con algunas de las grandes citas deportivas internacionales como el Mutua Madrid Open, torneo al que ha estado vinculada durante más de 15 años o el Open de España de golf, entre otras.

La propuesta gastronómica será otro de los grandes ejes del 'Club 91', gestionado por el catering MOM Culinary, donde seis destacados chefs trasladarán la alta cocina al circuito, Quique Dacosta, Paco Pérez, Coco Montes, Lucía Freitas, Iván Cerdeño y Rodrigo de la Calle, todos ellos reconocidos por la Guía Michelín.