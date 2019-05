Sainz, contento con la remontada: "No sé ni como hemos acabado octavos"

Publicado 12/05/2019 17:59:18 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 12 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha señalado tras ser octavo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y lograr 4 puntos con su MCL34 que no sabe "ni cómo" lo ha logrado a tenor del peor ritmo en carrera que tenía respecto a los Haas o incluso los Toro Rosso.

"Estaba a 15 segundos de los Toro Rosso antes del 'Safety', nos hemos acercado a ellos con el 'Safety', y no sé ni cómo hemos acabado octavos. Si hay una carrera en la que hay que arriesgar más que en otras es en la de casa", comentó en declaraciones a Movistar Fórmula 1 tras la carrera.

Sin duda la entrada del 'Safety Car' tras un incidente en que el su compañero Lando Norris tuvo que abandonar, le benefició al acercarle al Toro Rosso de Daniil Kvyat, al que superó, y después hizo lo mismo con el Haas de Romain Grosjean, a final de recta.

"Me río, con el coche no íbamos ni para atrás, Ricciardo por detrás con DRS, nos ha llegado a adelantar. Hemos aprovechado las oportunidades, he calentado mejor la goma, luego con el 'safety car' he pasado a Kvyat y luego a un Haas, que llevaban otro ritmo que nosotros. No encontrábamos el 'feeling' y aún así hemos logrado 4 puntos", celebró.

"En la carrera de casa y ver que tienes el peor ritmo de carrera en todo el año, no íbamos ni para atrás. En el tercer sector nos afectaba mucho el viento, gastábamos las ruedas de atrás, no había ritmo", comentó en caliente sobre la carrera, en la que no obstante remontó para poder seguir diciendo que siempre ha puntuado en la carrera de Montmeló.

Sobre el lance previo a su adelantamiento a Grosjean, con roce incluido en la vuelta anterior, le restó importancia. "Creo que Grosjean no me ha visto, venía de muy lejos, me he tirado por el interior e íbamos en paralelo, había espacio de sobras pero nos hemos tocado. Cosas de las carreras, esta vez la fortuna me ha sonreído a mí", apostilló.