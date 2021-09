Sainz: "En ningún momento me he sentido capaz de ir a por el podio"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que aunque ha visto el podio "cerca" en el Gran Premio de Italia, donde ha terminado sexto, "en ningún momento" se ha sentido "capaz" de lograrlo en una carrera dura en la que le ha faltado "confianza".

"Hemos tenido el podio cerca, hemos estado siempre a 2-3 segundos, pero en ningún momento me he sentido capaz de ir a por ello, de tener la velocidad punta y la confianza en el coche para atacarlo. Da un poco de rabia, pero es lo que hay, este fin de semana no ha salido como yo quería", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

Además, el madrileño reconoció que nunca se ha sentido cómodo con el coche en Monza. "El fin de semana lo hemos salvado, pero ha sido un fin de semana muy duro. En carrera no he ido cómodo en ningún momento, iba deslizando muchísimo de atrás, se degradan mucho los neumáticos de atrás. Cada vez que teníamos una pelea nuestra velocidad punta no era la mejor para defendernos", apuntó.

"Nos dices antes de venir a Monza que íbamos a acabar cuartos y sextos y quizás lo firmábamos. Una vez estás en carrera, ves las dificultades, que en cada pelea te falta velocidad punta, que degradas de atrás, y teniendo el podio relativamente cerca delante de los 'tifosi', te da rabia no ir a por ello y no tener la capacidad. No había la confianza, sobre todo tras el golpe de ayer, no la he conseguido recuperar del todo. Es algo que hay que analizar", añadió.

Por último, Sainz se puso deberes para el próximo Gran Premio. "No es la primera vez que se me va el coche de atrás y que pierdo un poco de confianza. Es una debilidad que tengo que ir mejorando y que tengo que ir aprendiendo cómo puedo camuflarla un poco con el 'setup'", concluyó.