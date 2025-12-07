Sainz: "Norris demuestra que se puede ser campeón del mundo siendo buen chaval y un tío honesto"

Lando Norris y Carlos Sainz en Abu Dabi - David Davies/PA Wire/dpa
MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que ha terminado decimotercero en el Gran Premio de Abu Dabi, ha reconocido que se alegra "mucho" de que su buen amigo Lando Norris (McLaren) se haya proclamado campeón del mundo, lo que demuestra "que se puede ser campeón del mundo siendo buen chaval y siendo un tío honesto".
"Yo confiaba en que este fin de semana, con el ritmo que tenía, (Norris) acabaría entre los tres primeros si no pasaba nada raro, y así ha sido. Me alegro mucho por él. Como piloto no hace falta describirle, todos sabemos el talento que tiene y lo rápido que es, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, lo lleva demostrando estos seis años en la Fórmula 1; pero lo importante para mí es que es un buen tío, una buena persona", señaló en declaraciones a DAZN.
Además, resaltó la calidad humana del británico. "Ha recibido muchas críticas, la gente le machaca mucho en redes sociales por tener ese toque quizás un poco más sensible que Verstappen, de lo que puede ser un prototipo de campeón del mundo ideal. A mí me gusta que él haya sido fiel a su estilo, que se haya mantenido buena persona al margen de las críticas, que haya seguido siendo él mismo. Demuestra que también se puede ser campeón del mundo siendo buen chaval y siendo un tío honesto", recalcó.
Sin embargo, el madrileño destacó también el trabajo realizado este curso por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que ha acabado a dos puntos de Norris. "Nadie duda de que Verstappen ha hecho un añazo y ha sido un pilotazo. Ha sacado lo máximo de Red Bull y hay que felicitarle, pero al final campeón es Norris y los libros dirán que este año ganó Lando con un McLaren que era muy competitivo. En tu primer Mundial, tener la presión de Verstappen, no es fácil", subrayó.
En otro orden de cosas, analizó su carrera en Yas Marina. "Este fin de semana no hemos sido rápidos, como equipo ha sido uno de los fines de semana más flojos de esta segunda mitad de temporada. Salíamos duodécimos y hemos acabado decimoterceros porque un Ferrari que salía muy atrás y al final nos ha batido. No había ritmo ni coche este fin de semana para puntuar. Me gusta, porque manda un mensaje al equipo de que en este deporte nunca te puedes relajar, incluso después de un podio. Espero que sirva un poco de 'wake up', hay que espabilar. En este deporte no te puedes quedar parado ni un segundo porque si no, te comen", expresó.
Por último, hizo un balance de la temporada. "Toca ya descansar, aunque ahora tenemos un test, en tres días simulador y ya el viernes me iré de vacaciones. Queda una semana importante antes del parón. Fue un inicio de temporada frustrante, pero que toda esa frustración haya servido para traerme esa segunda mitad con dos podios y un podio de esprint es algo que nadie esperaba cuando me cambié a Williams. Sacrifico esa primera mitad tan frustrante por una segunda mitad tan buena", concluyó.