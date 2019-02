Sainz: "Es pronto para pensar si Alonso va a volver a la F1"

Publicado 04/02/2019 11:29:55 CET

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha explicado que no le están "sorprendiendo" los buenos resultados de Fernando Alonso fuera de la Fórmula 1 porque ya "sabía lo bueno que es", aunque ha añadido que aún "es pronto" para pensar en un posible vuelta del asturiano a la F1, al tiempo que destacado el "buen 'feeling'" que percibe a nivel personal con su nuevo proyecto en McLaren.

"¿Si va a volver Fernando? No lo sé, es una pregunta para él más que para mí. Lo que está haciendo ahora fuera de la Fórmula 1 es digno de admirar, a mí no me está sorprendiendo porque sabía lo bueno que es. Todavía es pronto para pensar si va a volver o no porque se acaba de ir hace un mes", apuntó Sainz durante un evento promocional en Madrid, donde fue presentado como nueva imagen de la marca de cosméticos Shiseido.

"Tengo buen 'feeling', creo que va a ser un año bueno para McLaren y bueno para mí", apuntó Sainz sobre su nuevo equipo, el tercero de su carrera en la F1 tras pasar por Toro Rosso y Renault. El madrileño confía en el que el equipo inglés haya aprendido de 2018, un "año de reflexión" para McLaren.

"Han sabido asimilar que se han equivocado estos dos últimos años en la dirección que habían tomado y están en una reestructuración fundamental en todo el equipo. Han fichado gente nueva, gente muy buena, y están intentando volver a donde estaban, ganando carreras y campeonatos como hace seis años. Yo quiero formar parte de esta reestructuración y de esta vuelta al 'top' de la Fórmula 1", se ofreció.

En cualquier caso, aclaró que McLaren ha realizado "una inversión a medio plazo, no a corto plazo". "Así que conseguir resultados este año ya sería muy bueno, pero creo que va a ser complicado. Hay que ir poco a poco. El año que viene habrá nueva reglamentación y eso abre las puertas. Después de los test de pretemporada sabré mejor si el equipo está yendo en la dirección correcta", valoró.

"A PRIMERA VISTA ME GUSTA MUCHO EL COCHE"

En cuanto a su progresión en 2018, el piloto destacó que fue "una temporada buena de evolución" en la que su adaptación a Renault le llevó "dos o tres carreras de más". "Pero a partir de la cuarta carrera ya funcioné bien y con un poquito más de suerte creo que hubiera ganado con creces a mi compañero de equipo. La forma en que acabé el año, con el sexto puesto en Abu Dabi, fue perfecta y me dio mucha confianza en 2019", recordó.

Además, Sainz recalcó que "el esfuerzo muy grande por parte de los ingenieros" que está viendo en sus primeras semanas en McLaren y apuntó que "a primer vista" le "gusta mucho el coche". "Ahora falta conducirlo en pista, que vaya rápido y nos dé resultados", deseó, añadió el piloto de 24 años, quien dijo sentirse más maduro.

"Hubo un momento cuando tenía 18 ó 19 años que sentí que tenía que ser una persona mucho más disciplinada. Fue un periodo de madurez. Tenía que ser más metódico porque es lo único que a mí me da confianza para irme a las carreras. Esa disciplina es en lo que se basa mi competitividad. Antes de salir a entrenar y a competir tengo unas rutinas y sin ellas no salgo tan confiado", desgranó.