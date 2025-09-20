Sainz: "Voy a hacer todo lo posible por dar a Williams ese primer podio"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que saldrá desde la segunda posición de parrilla en el Gran Premio de Azerbaiyán, ha asegurado que hará "todo lo posible" en la carrera del domingo para ofrecer al equipo el "primer podio" de esta temporada, y cree que su actuación de este sábado demuestra "la velocidad" de su monoplaza.

"Hemos acertado con los neumáticos en el momento adecuado y hemos conseguido hacer muy buenas vueltas. Obviamente, estábamos en ese momento en el que los coches 'top' podían haber sacado 4 o 5 décimas, pero solo lo ha hecho Max, no me sorprende, y hemos conseguido batir a los demás y estamos segundos, que es una gran noticia", señaló en la entrevista posterior a la sesión de clasificación.

El madrileño afirmó también que este resultado demuestra la "velocidad" del Williams. "He estado haciendo buenas vueltas este año en clasificación, no ha sido mi debilidad o parte de mis problemas, para nada. Hoy hemos demostrado que la velocidad en este coche y en este equipo están ahí y podemos hacerlo bien en clasificación cuando cuenta", indicó.

"Desafortunadamente, en cuanto a las carreras de este año y los puntos, no ha ido de la manera que queríamos, pero llegarán las buenas carreras y por eso no estoy preocupado. El plan para mañana es apuntar al podio. Voy a hacer todo lo posible por dar a Williams ese primer podio. Si es posible, genial, y si no, ya veremos", finalizó.