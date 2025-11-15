Sebastian Vettel: "Los tres aspirantes al título de F1 se lo merecerían al final"

Sebastian Vettel, durante un Gran Premio de Fórmula 1. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BERLÍN, 15 Nov. (dpa/EP) -

El expiloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo de Fórmula 1, ha opinado que tanto el inglés Lando Norris como el australiano Oscar Piastri y el neerlandés Max Verstappen merecerían ganar el título de pilotos en el Mundial de esta temporada.

Norris, de McLaren, aventaja a su compañero de equipo Piastri en 24 puntos a falta de tres fines de semana de Grandes Premios, empezando por la cita de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) a partir del próximo viernes.

Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, con su coche de Red Bull está 49 puntos por detrás de Norris tras haber remontado en la segunda mitad del curso. Piastri había dominado la primera mitad, pero los nervios parecen haber dejado entrar al británico Norris.

"Nos queda poco de temporada, pero está bien, ¡me gusta! Los favoritos son los McLaren", declaró Vettel a F1.com. "Creo que los tres se lo merecerían al final. Sería una historia increíble para los dos pilotos de McLaren, así como un quinto título para Max", apostilló.

El último título de pilotos conquistado por McLaren llegó de la mano del inglés Lewis Hamilton en 2008, pero durante varios años posteriores fue una escudería secundaria dentro del 'Gran Circo' del automovilismo.

Vettel, que el pasado fin de semana promocionó en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) su proyecto de conservación de árboles F1 Forest, ha descartado volver a la parrilla tras retirarse en 2022. Pero podría verse a sí mismo en otro papel en la cúpula de la F1 o con un equipo.

"Quiero decir, no tengo prisa porque con cualquier otro papel [que no sea el de piloto] no hay límite de edad. Pregúntale a Helmut, por ejemplo", aludió Vettel a Helmut Marko, asesor de Red Bull a sus 82 años.

"Realmente depende del papel. Obviamente me gusta el elemento psicológico, los pilotos, los jóvenes pilotos... pero también lo que necesita un equipo para ganar, lo que diferencia al equipo que triunfa de los que no", señaló Vettel durante su entrevista.

"Creo que el tiempo lo dirá. Si el reto es el adecuado y llega en el momento oportuno, ¿por qué no? Pero tampoco voy de puerta en puerta llamando y diciendo '¿tenéis trabajo?", resumió finalmente.