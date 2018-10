Sergio Pérez renueva por Force India para la próxima temporada

Publicado 18/10/2018 17:32:08 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo Force India ha anunciado la renovación para la próxima temporada del piloto mexicano Sergio Pérez, que iniciará su quinto año en la estructura a la que llegó en 2014 procedente de McLaren.

"Me siento muy feliz de anunciar finalmente mi futuro y estoy muy motivado para 2019. Force India ha sido mi hogar desde 2014 y me ha permitido crecer como piloto y mostrar mis habilidades en la pista. Hemos logrado muchos éxitos en las últimas cinco temporadas, pero creo que lo mejor está por venir. La nueva inversión que está disfrutando el equipo me llena de confianza y estoy realmente entusiasmado con el futuro", valoró Pérez en un comunicado.

El piloto de Guadalajara, de 28 años, llegó a la Fórmula 1 en 2011 de la mano del equipo Sauber y pasó un año en McLaren antes de llegar a Force India. Hasta el momento, ha sumado un total de ocho podios y 520 puntos en los 153 Grandes Premios que ha disputado.

Por su parte, el nuevo CEO de Force India, Otmar Szafnauer, destacó que durante el último lustro Pérez "ha confirmado su posición como uno de los pilotos más talentosos y consistentes de la Fórmula 1". "Nos da una estabilidad valiosa en el futuro y es un gran activo para el equipo. Comenzamos un nuevo y emocionante capítulo en la vida de este equipo y estamos encantados de que Sergio vaya a competir con nosotros", añadió.

Tras el anuncio de Force India, para la parrilla de 2019 sólo restan tres volantes disponibles: el del compañero de Sergio Pérez en este equipo, el de George Russell en Williams y el de Daniil Kvyat en Toro Rosso.