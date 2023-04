Vasseur descarta cambiar el concepto del Ferrari y avanza "actualizaciones" y "ajustes"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de equipo de Ferrari, Frederic Vasseur, ha descartado este viernes cambiar el concepto del monoplaza tras un inicio de la temporada 2023 por debajo de lo esperado, pero sí avanzó "actualizaciones" y "algunos ajustes" a partir del Gran Premio de Miami Azerbaiyán en Bakú de la próxima semana.

"Seguimos con el plan, pero hemos hecho algunos ajustes en términos de equilibrio y comportamiento. En Melbourne, el coche fue mucho mejor y seguiremos en esta dirección", afirmó Vasseur en declaraciones publicadas por la Fórmula 1 en su página web.

El jefe de equipo del 'Cavallino Rampante' fue tajante cuando se le preguntó sobre la estrategia de desarrollo de Ferrari en el futuro, y si la marca italiana podría cambiar su enfoque y concepto de diseño. "No, no lo creo", aseveró, después de tres carreras en la que los dos pilotos de la 'Scuderia' solo han sumado 26 puntos, con Ferrari fuera del 'podio' en el Mundial de Constructores.

"Creo que tendremos un flujo de actualizaciones, que no llegarán en Bakú, porque tenemos el paquete aerodinámico para el nivel de carga aerodinámica, y con la carrera al esprint no es la más fácil. Pero a partir de Miami, Imola, no en Mónaco, sí en Barcelona, cada carrera tendrá una actualización en el coche", aseguró.

Desde la escudería italiana insisten en que no desarrollarán un coche "completamente diferente", sino que la manera de trabajar y enfocar la temporada será "actualizar" el monoplaza "masivamente". "Hacer un nuevo proyecto durante la temporada, empezar de cero, hacer un coche nuevo... Primero con el límite de costes, pero también teniendo en cuenta la restricción del tiempo del túnel de viento, no quiero decir que sea imposible, pero es muy difícil", explicó.

"Además, tenemos la sensación, y espero que estemos en lo cierto y nos estemos moviendo en la dirección correcta, de que todavía tenemos mucho margen de mejora en el coche", deseó. "Mientras todavía podamos desarrollar el auto, obtener puntos en la aerodinámica, lograr un mejor equilibrio, obtener una mejor estabilidad y demás, creo que tiene sentido avanzar en esta dirección", reiteró.