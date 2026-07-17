Verstappen avisa por delante de Ferrari y Mercedes se queda lejos en los primeros libres en Spa

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en el GP de F1 Gran Bretaña 2026. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, décima prueba del calendario de Fórmula 1, por delante de los Ferrari del inglés Lewis Hamilton, segundo, y del monegasco Charles Leclerc, tercero, mientras que Carlos Sainz (Williams) fue vigésimo y Fernando Alonso (Aston Martin) no participó.

El tetracampeón del mundo fue el más rápido en la primera hora de pruebas en el mítico Spa-Francorchamps, con un 1:47.070, una décima mejor que Hamilton (1:47.215) y dos que Leclerc (1:47.277). Aunque pocas conclusiones se sacan de esta primera sesión, ya que los Mercedes se quedaron lejos de un neerlandés que, a priori, no está entre los candidatos al triunfo en Bélgica.

De hecho, el italiano y líder del Mundial, Kimi Antonelli fue sexto (1:47.603) a medio segundo de Verstappen y el inglés George Russell, octavo (1:47.959), a ocho décimas. Se intercalaron posiciones con los McLaren del australiano Oscar Piastri, quinto (1:47.522), y el británico Lando Norris, séptimo (1:47.931).

Como se esperaba, Spa-Francorchamps iba a ser un circuito complejo a nivel de gestión de energía por la longitud del trazado, el más largo del calendario. Las largas rectas y una zona final en la que apenas se pisa el freno complican la estrategia y cómo estructurar el despliegue de las baterías, pese a que previamente sí hay bastantes frenadas.

Así se arrancó esta primera sesión, sin grandes tiempos hasta que los equipos empezaron a colocar la goma blanda. Antonelli fue el primero en volar sobre Spa con un 1:47.6 para colocarse al frente de la tabla de cronos, metiéndole dos décimas a los Red Bull. Sin embargo, los monoplazas de la marca de la bebida energética se rebelaron pasado el ecuador de la sesión.

Verstappen bajó a 1:47.0 y su compañero, Isack Hadjar, a 1:47.3, ponerse primero y segundo, respectivamente. Los Red Bull, con más carga aerodinámica, eran más rápidos en la parte central del largo trazado belga, mientras los Mercedes, con menos carga, dominaban la zona inicial y final.

Pero el escenario cambió en el último tercio de la sesión, con la aparición de los Ferrari y los neumáticos blandos. Verstappen no se movió del primer lugar, pero Hamilton y Leclerc, en dos buenas vueltas, se acercaron y mucho al neerlandés. Aunque no parece un pulso al tetracampeón, sino a unos Mercedes muy escondidos y que vieron como Antonelli y Russell se quedaron a cinco y ocho décimas, respectivamente.

Hadjar también hizo un buen crono y logró colocarse cuarto, mientras que McLaren y Mercedes intercalaron los puestos entre el quinto y el octavo. Y el inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) cerraron el 'top 10'.

Respecto a los españoles, Carlos Sainz terminó vigésimo a casi cuatro segundos (1:50.862) y Fernando Alonso no participó en los primeros libres, cediendo su asiento al joven Jak Crawford, en una sesión en la que los Aston Martin terminaron a más de cinco segundos.