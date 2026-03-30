Verstappen se plantea su futuro en la F1: "Intento adaptarme, pero esta forma de correr no es agradable"

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) atiende a la prensa. - Wan Mikhail Roslan/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, confesó que se está planteando su futuro en la categoría por su descontento con el nuevo reglamento que entró en vigor a principios de año, al cual intenta adaptarse, aunque reconoció que "esta forma de correr no es agradable".

"Por supuesto que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en que tienes que correr. Es realmente contrario a la conducción. Y llega un momento en el que simplemente no es lo que quiero hacer. Y, por supuesto, puedes verlo y ganar mucho dinero. Genial. Pero al final del día ya no se trata de dinero, porque esto siempre ha sido mi pasión", afirmó el piloto a la BBC.

Verstappen no ha iniciado el 2026 como esperaba y sus resultados en las tres carreras disputadas hasta el momento no son satisfactorios. Terminó sexto en Australia, se vio obligado a retirarse de la carrera en China y este domingo quedó octavo en el Gran Premio de Japón.

El nuevo reglamento de la F1 ha sido duramente criticado por Verstappen, quien afirmó que ya no se divierte. "En mi vida privada soy muy feliz. También esperas 24 carreras. Esta vez son 22, pero normalmente son 24. Y entonces te preguntas '¿Merece la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia, viendo más a mis amigos cuando no disfrutas de tu deporte?'", declaró el piloto a la BBC.

El calendario de la F1 tuvo que acortarse, ya que las carreras de Baréin y Arabia Saudí, que inicialmente iban a celebrarse en el mes de abril, fueron canceladas debido al conflicto en curso en Oriente Próximo.

Verstappen afirmó que su descontento no tenía que ver con la falta de competitividad de Red Bull hasta el momento, sino principalmente con la gestión de la energía que exigen los nuevos motores, que deben recargarse varias veces por vuelta.