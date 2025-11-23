Verstappen reina en Las Vegas y los McLaren contienen la respiración

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto este domingo en la carrera del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1, en la que el líder del campeonato, el británico Lando Norris, que terminó segundo, y su compañero de McLaren, el australiano Oscar Piastri, cuarto, se mantienen pendientes de una investigación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) que podría descalificarles y dar un vuelco al Mundial.

El fondo plano del coche podría tratar problemas a los dos coches 'papaya', después de que los comisarios comprobasen que el grosor del patín de resina de ambos monoplazas era inferior a los nueve milímetros reglamentarios, lo que, si se confirma, acarrearía su descalificación. Si esto sucediese, Norris lideraría la general de pilotos con solo 24 puntos de ventaja sobre el oceánico y el holandés, empatados a puntos.

Mientras, el español Carlos Sainz (Williams), que partía tercero, no pudo aguantar el empuje de los Mercedes y del Ferrari de su excompañero Charles Leclerc y terminó en séptima posición, y Fernando Alonso (Aston Martin) no pudo finalmente concluir en la zona de puntos y fue decimotercero.