Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030

El piloto neerlandés de F1 Max Verstappen (Red Bull), en el GP de Hungría 2026. - Europa Press/Contacto/Luca Martini

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, renovó este jueves su contrato con el equipo Oracle Red Bull Racing por las próximas cuatro temporadas, hasta 2030, cuando cumpla 15 campañas en la escudería.

"Oracle Red Bull Racing se enorgullece enormemente de confirmar que Max Verstappen seguirá en el equipo hasta el final de la temporada de Fórmula 1 de 2030, prolongando así una de las colaboraciones más exitosas y determinantes de la historia de la F1", anunció la escudería en un comunicado.

'Mad Max', tetracampeón del mundo de F1, se incorporó al Programa Junior de Red Bull en 2014 y debutó con el equipo en la quinta carrera del Mundial de 2016 con una victoria en su primer Gran Premio. "Es una pieza clave de la historia, la identidad y el éxito de Red Bull", destacó el equipo.

Verstappen y Red Bull han conseguido cuatro campeonatos del mundo de pilotos, dos campeonatos del mundo de constructores y 71 victorias en Grandes Premios. Ahora, con el nuevo contrato para las siguientes cuatro campañas, el neerlandés, de 28 años, alcanzará las 15 temporadas a los mandos de un Red Bull. "Es una poderosa declaración de confianza mutua y ambición, y una decisión compartida para forjar el futuro juntos", rezó el comunicado.

Laurent Mekies, director ejecutivo y jefe de equipo, se enorgulleció de seguir contando con "el mejor piloto de la parrilla". "Es una noticia fantástica para todos en Red Bull, así como para la F1 y el automovilismo en su conjunto", celebró.

"Muy pocas colaboraciones en el deporte logran lo que Max y este equipo han conseguido. Desde el primer momento, ha encarnado todo lo que hace especial a Red Bull: competitividad sin concesiones, determinación implacable y el valor para desafiar las convenciones. Su impacto en nuestro equipo y en la trayectoria de Red Bull en el mundo del automovilismo ha sido transformador, y ha sido fundamental para todo lo que hemos logrado juntos", agregó.

Esta renovación responde a una relación basada en la "confianza forjada a lo largo de muchos años" y la que el piloto tiene en el equipo, su "cultura" y su "visión de futuro". "Forjada a través de éxitos que nos han llevado a ganar campeonatos, intensas batallas y momentos difíciles por igual, esta relación no ha hecho más que fortalecerse, convirtiéndose en una de las mayores historias de éxito de la F1", añadió.

"Quedan más carreras por ganar, más hitos por alcanzar y más historia por escribir. Juntos, seguimos subiendo el listón con la misma determinación que nos llevó a lo más alto de este deporte y con una fe aún mayor en lo que podemos lograr. Muchas cosas cambiarán a medida que avancemos, pero nuestra ambición sigue siendo la misma: unidos por una misma dirección, una misma visión, un mismo equipo", completó.

Mientras que Verstappen, en la antesala del GP de Países Bajos, se mostró "muy contento" con la renovación del contrato. "Contamos con el mejor equipo humano y estoy deseando seguir trabajando junto a todos para volver a la cima. Este sigue siendo el objetivo definitivo por el que todos hemos estado trabajando y que seguiremos persiguiendo. Quiero dar las gracias a Red Bull, a Laurent y a todo el mundo en Red Bull por la confianza que han depositado en mí", dijo.

"Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento como en casa. Llegué al equipo con la esperanza de poder ganar carreras. Lo que hemos conseguido juntos ha sido sencillamente maravilloso; hemos compartido muchos momentos increíbles y hemos ganado cuatro campeonatos del mundo. Continuar este viaje con el mismo equipo con el que he estado toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre he querido hacer", defendió.

Además, destacó su "fantástico" trabajo con Mekies. "Veo que tiene una visión clara para el equipo. Todos en Milton Keynes creen en lo que estamos construyendo y estoy deseando que llegue el siguiente capítulo, luchando por más victorias y compitiendo por los campeonatos mientras seguimos forjando el futuro de este equipo", comentó.