Vettel descarta volver a la F1: "Mis hijos dicen que no puedo, porque es muy bonito que esté en casa"

BERLÍN (ALEMANIA), 30 Abr. (dpa/EP) -

El expiloto alemán Sebastian Vettel descartó este miércoles su regreso a la Fórmula 1, especialmente después de que sus hijos dijeran que "es muy bonito que esté en casa" y no en los circuitos, en una etapa en la que "la armonía familiar sigue existiendo", está "muy contento" y no se aburre.

"Los niños dicen que no puedo volver a pilotar, porque es muy bonito que esté en casa. Eso, por supuesto, es maravilloso de escuchar", señaló el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 en un pódcast de Sky Sport sobre su regreso al Mundial.

Vettel, que tiene tres hijos y vive en Suiza, terminó su carrera en la Fórmula 1 después de la temporada 2022 y desde está involucrado en proyectos sociales. El piloto, de 37 años, comentó que aún no está molestando a sus seres queridos en casa. "La armonía familiar sigue existiendo. Aprendí mucho sobre mí mismo durante este tiempo. Estoy muy contento y no me aburro", destacó.

Se rumoreó con el posible regreso de Vettel a la parrilla de F1, como posible reemplazo del asesor de Red Bull, el austríaco Helmut Marko, de 82 años y que nombró al expiloto alemán como posible sucesor. "Está por ver si eso sucederá en el futuro", dijo Vettel.

Además, el expiloto de Ferrari está en conversaciones con el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, sobre un posible puesto en la dirección de carreras. "Aún estamos trabajando en cómo podría ser. Pero no quiero adelantarme", señaló el germano.