Vettel revela que su primer contacto con Ferrari fue en 2012: "Dije que no, pero dejé la puerta abierta"

Archivo - El alemán Sebastian Vettel, en su etapa como piloto de F1 en Ferrari. - Fabian Sommer/Dpa - Archivo

BERLÍN, 21 Oct. (dpa/EP) -

El expiloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel reveló que su primer contacto con Ferrari fue en 2012, después de conquistar su segundo Campeonato del Mundo con Red Bull, y en ese momento rechazó la oferta, aunque dejó "la puerta un poco abierta".

"El primer contacto se produjo en 2012, tras el segundo título", explicó Vettel en un documental sobre su carrera realizado por la cadena pública ARD con el título 'Being Sebastian Vettel'.

Vettel relató que ese acercamiento fue a través de una carta del entonces presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, en la que simplemente le felicitaba "sin hacer referencia a nada más". Pero la 'Scuderia' dio un paso más y, según el alemán, mantuvo "una reunión muy secreta".

"Di Montezemolo me preguntó: ¿Cuál es tu situación contractual? ¿Quieres pilotar para Ferrari?'", confesó. Pero Vettel, en aquel momento, no veía motivos para dar ese paso: "Así que les dije que no, pero, por supuesto, dejé la puerta un poco abierta".

Vettel ganó los títulos mundiales de 2012 y 2013 con Red Bull, pero finalmente fichó por Ferrari en 2015 tras una última temporada sin victorias con la escudería de la marca de bebida energética. Ganó 14 carreras y logró 53 'poles' con la 'Scuderia', pero no consiguió ningún título y se marchó tras la temporada 2020, retirándose en 2022 tras dos años en Aston Martin.

El documental de cuatro episodios, disponible a partir del jueves, también aborda los sacrificios que hicieron sus padres para financiar su carrera en el mundo del automovilismo en sus inicios. "Por supuesto que era consciente de que la situación económica era tensa, no era fácil cuando llegaba a casa el siguiente recordatorio de pago", afirmó Vettel, añadiendo que, desde sus primeros días en el karting, sintió la responsabilidad de dar la talla.