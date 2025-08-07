Zak Brown: "Daremos a Piastri y Norris las mismas oportunidades para luchar en la pista"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, ha augurado este jueves que darán al australiano Oscar Piastri y al inglés Lando Norris "las mismas oportunidades para luchar en la pista" con el objetivo de que uno de ellos dé este 2025 a la escudería de color papaya el título de campeón del mundo de pilotos en la Fórmula 1.

"Si miro al equipo con perspectiva, veo muchísima energía, una concentración impecable y una determinación increíble por triunfar. Pero, fundamentalmente, debemos seguir esforzándonos por ser los mejores en el ultracompetitivo mundo de la Fórmula 1", dijo en una carta abierta.

"Siempre buscamos maneras de mejorar. En cuanto te duermes en los laureles, cualquier ventaja competitiva puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y al observar a la competencia, debemos recordar que incluso nuestro rival más débil es realmente bueno. Hablamos de milisegundos. Así que el secreto de nuestro éxito es unirnos y nunca rendirnos", añadió el director ejecutivo de McLaren.

Luego subrayó que "ha habido muchos otros momentos destacados durante los primeros seis meses del año". "Con seis victorias para Oscar y cinco para Lando, incluyendo siete dobletes para el equipo, nuestra cifra más alta en un año desde que Ayrton Senna y Alain Prost protagonizaron una de las temporadas más dominantes de la F1 en 1988", recordó Brown.

"Ha sido un comienzo fantástico. Y aunque es demasiado pronto para decir que es una carrera de dos, porque nunca se puede descartar a la competencia, sin duda es una gran oportunidad para que uno de nuestros pilotos gane el Campeonato del Mundo", aseveró al respecto.

"Cuando se trata de luchar por un título mundial entre compañeros de equipo, cada uno tiene una perspectiva diferente, y algunos pueden ser críticos, así que es importante aclarar algunas cosas. Primero, ya lo he dicho antes, pero creo firmemente que tenemos la mejor alineación de pilotos de la Fórmula 1 y no la cambiaría por ninguna otra", recalcó.

"En segundo lugar, cuando dos pilotos compiten por el Campeonato del Mundo, es natural que haya mucha emoción y la compartimos. No hay nada que nos guste más que ver a estos chicos luchar. Así que, que gane el mejor", aseguró Brown sobre la lucha entre Piastri y Norris.

"Por supuesto, reconocemos que han ocurrido incidentes y volverán a ocurrir. Todo depende de lo bien preparado que estés para esos momentos y de cómo los afrontes. Creo que Montreal fue un ejemplo brillante de lo bien que todos manejaron la situación. Sabemos el riesgo de no apoyar a un piloto, pero les daremos a Oscar y Lando las mismas oportunidades para luchar en la pista y ganar el Campeonato del Mundo de pilotos", agregó.

"Es emocionante para nosotros y para el deporte. Creemos que los beneficios de competir de esta manera superan con creces las consecuencias, a pesar de que sabemos que pueden ocurrir incidentes. No soy ingenuo. La adrenalina y la presión aumentarán, pero el equipo seguirá trabajando en armonía y gestionando las situaciones según se presenten. Se perfila un final de año fantástico. Estoy deseando volver a la pista una vez que termine el parón de verano", concluyó Brown.