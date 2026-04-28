La FIFA suavizará las normas de suspensión por tarjetas amarillas en el Mundial

Archivo - LUSAIL, Dec. 13, 2022 -- Referee Daniele Orsato (L) gives a yellow card to Croatia's goalkeeper Dominik Livakovic and later awards a penalty for Argentina after Livakovic fouled Argentina's Julian Alvarez during the Semifinal between Argentina - Li Ga / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

BERLÍN, 28 Abr. (dpa/EP) -

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene previsto modificar sus normas de suspensión por tarjetas amarillas para el próximo Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de este año en Estados Unidos, México y Canadá, introduciendo una segunda fase de amnistía, según fuentes de la agencia de noticias dpa.

Igualmente la cadena británica BBC indicó que la FIFA prevé eliminar las tarjetas amarillas acumuladas después de la fase de grupos y también después de cuartos de final. Así, la FIFA tiene pensado debatir el asunto este martes en Vancouver (Canadá) durante una reunión de su Consejo.

Tradicionalmente los futbolistas eran sancionados con un partido sin jugar por recibir una segunda tarjeta amarilla en un Mundial. Sin embargo, la FIFA introdujo luego una amnistía tras cuartos de final para evitar casos como el de Michael Ballack, capitán de Alemania y que se perdió la final de 2002 por haber recibido una segunda amarilla en semifinales.

Ahora se va a introducir una amnistía tras la fase de grupos, a raíz de que el torneo se haya ampliado de 32 a 48 equipos y que incluya ahora una ronda de dieciseisavos de final. Todo ello también reduce la probabilidad de que los jugadores sean sancionados para las semifinales.