FIFPRO subraya que Rubiales puso "en una posición de vulnerabilidad" a Jenni Hermoso

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ha subrayado que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), puso a la jugadora Jenni Hermoso "en una posición de vulnerabilidad" al besarla sin permiso durante la entrega de trofeos del Mundial femenino, y ha pedido "medidas inmediatas" para que "se investiguen sus acciones en virtud del código ético" de la FIFA.

"FIFPRO respalda plenamente el comunicado de AFE en el que pide que se tomen medidas inmediatas para abordar la conducta del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y solicita que se investiguen sus acciones en virtud del código ético de la FIFA", ha indicado el sindicato internacional de futbolistas en su nota de prensa.

"Reiteramos que fue profundamente lamentable que un momento tan especial para las futbolistas de la selección española, que tenía lugar ante una audiencia televisiva mundial, se viera manchado por la conducta inapropiada de una persona en un papel que conlleva tanta responsabilidad", ha precisado la nota sobre el beso sin permiso de Rubiales a Hermoso.

Por último, FIFPRO ha recalcado que "los acercamientos físicos no iniciados y no invitados hacia los jugadores y juzgadoras no son apropiados ni aceptables en ningún contexto, y especialmente cuando son puestos en una posición de vulnerabilidad por una persona que tiene una posición de poder sobre ellos en su lugar de trabajo".