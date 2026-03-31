Joan Garcia, sobre los silbidos: "Queda en un segundo plano"

Joan Garcia, en un calentamiento con la selección española. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Joan Garcia ha asegurado que los silbidos que ha recibido este martes en su debut con la selección por parte de algunos aficionados en el RCDE Stadium quedan "en un segundo plano" porque estaba "emocionado" por poder jugar ante Egipto, y se ha mostrado "muy agradecido" a la gente que le ha "aplaudido".

"Yo estaba ya suficientemente ilusionado y centrado con el partido que al final eso queda un poco en segundo plano. La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido también por la gente que me ha aplaudido y me ha apoyado. Muy contento por el debut, que al final es lo importante", señaló en declaraciones a TVE.

Sobre su estreno con la camiseta de España, el portero del FC Barcelona confesó que fue "increíble" y que es "un sueño cumplido". "Cuando empiezas a jugar desde pequeño al fútbol, imagínate debutar con la selección española absoluta. Es un sueño cumplido, se ha hecho realidad, y estoy muy contento y muy orgulloso también del trabajo que he hecho para estar aquí", afirmó.

"Ha sido en el descanso cuando me han dicho que me moviera un poco, que podía ser que entrara. Ahí ya me sentí más cerca de debutar. Pero hasta que no entras y no corres hacia la portería, no te lo crees. No lo sabía de antes, ha sido ahí al descanso", explicó sobre cuándo le comunicó Luis de la Fuente que debutaría.

Sin embargo, todavía "no" se ve en la lista definitiva para el Mundial. "Ves que puedes ir, evidentemente, si te llaman para las convocatorias previas. Pero creo que quedan dos meses todavía. Ahora hay que centrarse en seguir trabajando, en seguir rindiendo a buen nivel con el club. Y después, si en verano me llaman para ir al Mundial, pues estaré muy contento", finalizó.