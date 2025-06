Países Bajos golea a Malta y aprovecha la derrota de Polonia sin el enfadado Lewandowski

Los polacos cayeron en Finlandia sin el delantero culé, en un partido suspendido varios minutos al final por una emergencia médica en la grada

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección neerlandesa masculina de fútbol ha ganado por un amplio 8-0 a Malta mientras que la de Polonia ha perdido (2-1) en su visita a Finlandia, en la jornada 4 de la fase clasificatoria para el Mundial de 2026, y que este martes también ha vivido los triunfos de Serbia ante Andorra (por 3-0) y de Austria contra San Marino (por 0-4).

En el Estadio Euroborg de Groninga, los locales encarrilaron rápido su duelo ante los malteses. Memphis Depay abrió la cuenta en el minuto 9 de penalti e hizo el 2-0 al cuarto de hora, igualando a Robin van Persie como máximo artillero histórico de Países Bajos; ambos comparten cifra de 50 goles tras haber disputado 102 partidos con su selección nacional.

Virgil van Dijk marcó el 3-0 en el 20' con un derechazo raso desde el balcón del área, Xavi Simons anotó el 4-0 en el 61' con otro derechazo raso y cruzado dentro del área, a pase de Depay, y luego un doblete de Donyell Malen dejó todo visto para sentencia. Noa Lang y Micky van de Ven redondearon la goleada de una 'Oranje' que va segunda del Grupo G.

Tras su ausencia en la anterior ventana por competir en la Nations League, la selección neerlandesa luce aquí seis puntos tras haber jugado solo dos encuentros. Está por delante de Polonia, que también luce seis puntos y acabó tarde su compromiso en el Estadio Olímpico de Helsinki, a causa de una atención médica en la grada a un aficionado.

Este parón de selecciones ya era difícil para el conjunto polaco tras la renuncia de Robert Lewandowski a ir convocado por su enfado con el seleccionador. No en vano, Michal Probierz le quitó recientemente la capitanía para dársela a Piotr Zielinski; eso no sentó bien al delantero del FC Barcelona, así que decidió no ir a la llamada de su selección.

Para colmo, Polonia cayó en la capital finlandesa. Joel Pohjanpalo adelantó a los anfitriones de penalti a la media hora y Benjamin Kallman logró el 2-0 (min.64) en un contragolpe guiado por Oliver Antman. Aunque Jakub Kiwior recortó distancias en el 69' a raíz de un barullo, no evitó que Finlandia ganase para ponerse líder de grupo con siete puntos.

En el resto de esta velada clasificatoria para la UEFA, no fallaron equipos potentes como Serbia y Austria. Un 'hat-trick' de Aleksandar Mitrovic batió a la colista Andorra (0 pts.) y dio al combinado serbio su primera victoria en el Grupo K para situarse con cuatro puntos y acercarse a una Albania (5 pts.) que empató (1-1) con Letonia (4 pts.).

Por último, en el Grupo H, la selección de Austria marcó sus cuatro goles ante la colista San Marino (0 pts.) en menos de media hora. Un doblete de Marko Arnautovic facilitó ese triunfo de los austriacos, que van segundos y tienen los mismos seis puntos que Rumanía tras ganar por 2-0 a Chipre (3 pts.) con dianas de Florin Tanase y de Dennis Man.