Southgate: "La progresión de los jóvenes es fenomenal"

Sterling abandonó el Mundial por un asalto violento en su casa pero el seleccionador no le descarta

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, se mostró contento con "la progresión" que ve en sus jugadores jóvenes y, también, por la "contundencia" mostrada en el 3-0 ante Senegal para llegar a cuartos de final del Mundial de Catar, al tiempo que lamentó la emergencia familiar sufrida por Raheem Sterling.

"Lo que más me gustó fue la contundencia de nuestra ejecución, la manera en la que el equipo trabajó con y sin balón. Senegal puso mucha energía y presionó bien. Nuestras mejores oportunidades vinieron robando el balón, Henderson y Bellingham estuvieron muy bien ahí", dijo en declaraciones a ITV Sport tras el encuentro.

Por otro lado, el seleccionador inglés celebró el gol de Harry Kane, el primero del Mundial, para terminar con el runrún. "Para él supone terminar con las dudas. Es importante para él y para nosotros", apuntó, antes de elogiar la labor de Bellingham o Foden.

"Tenemos jugadores súper jóvenes que sentimos han tenido la oportunidad en un momento correcto. Jude, Phil, Saka, en especial esta noche, van en una gran dirección. La progresión es fenomenal. El equipo hizo un gran partido, con mentalidad y actitud", añadió.

Por otro lado, Southgate fue preguntado por la salida repentina de la concentración de Sterling por un problema personal, con la confirmación en medios ingleses de que se debió por un asalto a su domicilio con ladrones armados y su familia en el interior.

"Tenemos que esperar a ver qué pasa. La prioridad ahora mismo es la familia. Le apoyamos en lo que necesite. Se va a casa y no sé qué pasará. Ahora mismo necesita estar con ellos. No le voy a poner bajo ninguna presión. A veces el fútbol no es lo más importante, la familia va primero", dijo, sin descartar que el ariete del Chelsea pueda volver a Catar en los próximos días.

Por último, el técnico de los 'Tres Leones' se refirió al potente choque de cuartos de final contra Francia el próximo sábado. "Son un equipo increíble, están haciendo un gran torneo y con grandes jugadores. Es el partido en el que tenemos que encontrar nuestro máximo nivel posible", terminó.