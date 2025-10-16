Vendidas más de un millón de entradas para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de fútbol de 2026, que se celebra el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, ya ha vendido más de un millón de entradas en la fase correspondiente al sorteo de preventa de Visa, que comenzó a mediados de septiembre, según informó FIFA.

Aficionados de 212 países y territorios han comprado ya más de un millón de entradas. Los residentes de los tres países anfitriones -Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden- han ocupado las primeras posiciones de la lista y han adquirido más entradas que nadie. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, por orden de demanda, completan los diez primeros puestos de países en cuanto a venta de tickets.

"Es un paso muy emocionanterumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en el histórico Mundial de 2026, me entusiasma comprobar que tantos amantes del futbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después", dijo Gianni Infantino, presidente de FIFA.

El mandatario celebró la "increíble" respuesta del público con esta primera preventa. "Es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo", agregó.

El próximo periodo de venta de entradas comenzará el lunes 27 de octubre, cuando se abra el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir entradas individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo.

Asimismo, los titulares de entradas que cumplan los requisitos ya tienen a su disposición una plataforma de intercambio oficial, para proteger a los aficionados de reventas no válidas o no autorizadas.