Wirtz impulsa a Alemania, Países Bajos remonta a Noruega y Valverde marca otra vez con Uruguay

Florian Wirtz celebra un gol con la selección alemana. - Europa Press/Contacto/Priscila BĂĽtler

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección alemana masculina de fútbol ha ganado este viernes por 3-4 a la de Suiza, mientras que la de Países Bajos ha remontado (2-1) ante Noruega y la de Uruguay ha empatado 'in extremis' (1-1) en su visita a Inglaterra, y además Marruecos y Ecuador también han firmado tablas (1-1) en el Riyadh Air Metropolitano.

En otra tanda de amistosos con vistas a la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, el foco viró hacia Basilea. En St. Jakob-Park, los locales suizo estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero finalmente cayeron porque Florian Wirtz dio dos asistencias y anotó dos golazos.

Virgil van Dijk, compañero de Florian Wirtz en el Liverpool FC, de cabeza impulsó la remontada de Países Bajos frente a Noruega; Tijjani Reijnders, en el 51', culminó un contragolpe con un derechazo dentro del área y selló la victoria neerlandesa en el Johan Cruijff ArenA.

Por otra parte, de la nutrida jornada de amistosos destacó el empate en Wembley. Ben White adelantó a los anfitriones en el 81', pero el madridista Fede Valverde igualó el marcador de penalti en el descuento tras un partido bronco y con protestas del seleccionador inglés, Thomas Tuchel, a raíz de una dura entrada de Ronald Araujo sobre Phil Foden.

Por último, y con 61.622 espectadores en sus gradas, el Metropolitano fue testigo de otro empate decidido en los minutos finales. Después del 0-0 que había al descanso, en la segunda mitad abrió la lata John Yeboah para Ecuador; a pesar de que Neil El Aynaoui falló un penalti en el 62', se redimió en el 88' marcando el 1-1 con asistencia de Achraf Hakimi.