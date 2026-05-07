11 heridos y 127 detenidos tras la clasificación del PSG para la final de la Liga de Campeones

Archivo - Imagen de incidentes en París tras la conquista en 2025 del título de la Champions por parte del PSG - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

PARÍS 7 May. (dpa/EP) -

Un total de 127 personas fueron detenidos y once resultaron heridas tras los incidentes aislados en París después de que el París Saint-Germain se asegurara una plaza en la final de la Liga de Campeones tras eliminar al Bayern Múnich alemán.

De esas once personas heridas, una de ellas está en estado grave, mientras que 23 agentes de las fuerzas del orden también sufrieron heridas leves, según declaró este jueves el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, a la emisora de radio 'Europe 1'.

Los medios de comunicación franceses informaron de que los aficionados se reunieron para celebrar en los alrededores del Parque de los Príncipes y en los Campos Elíseos tras el empate (1-1) del PSG con el Bayern que le dio el billete al actual campeón para la final del 30 de mayo en Budapest ante el Arsenal FC inglés. Las concentraciones en los Campos Elíseos habían sido prohibidas previamente por las autoridad. Como consecuencia, la policía utilizó gas lacrimógeno en casos aislados.

El año pasado, estallaron violentos disturbios en París tras la victoria del PSG en la Liga de Campeones. Los alborotadores saquearon tiendas, rompieron escaparates e incendiaron coches, pero esta vez no se han registrado incidentes de este tipo. En aquella ocasión, 294 personas fueron detenidas.