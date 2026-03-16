54.385 socios del Atlético de Madrid solicitan entrada para la final de la Copa del Rey Mapfre

Archivo - Aficionados del Atlético de Madrid durante un partido - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 54.385 socios del Atlético de Madrid han solicitado para acudir el próximo sábado 18 de abril al Estadio de La Cartuja de Sevilla a la final de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026 ante la Real Sociedad, según confirmó este lunes el conjunto rojiblanco tras haber finalizado el periodo para estas peticiones.

El club recordó que la solicitud podía ser bien sea de manera individual o bien formando parte de una agrupación de hasta seis socios.

De esta forma, han quedado constituidas un total de 28.763 agrupaciones distintas, integradas por un solo socio o por grupos de hasta seis, que han sido ordenadas en función de la antigüedad de aquellos que se han inscrito de manera individual y por la antigüedad media resultante de quienes se han inscrito en una agrupación de varias personas.

El Atlético de Madrid dispondrá de 25.680 entradas de aforo general de La Cartuja para esta final, de las cuales el 85 por ciento serán puestas a disposición de sus socios, lo que supone un total de 21.828 entradas, de las que 1.050 serán destinadas a las peñas oficiales del club para que todas puedan estar representadas en la final, 160 para los socios con movilidad reducida y su acompañante, y 20.618 entradas para los socios en general.

"Teniendo en cuenta estos datos, inicialmente les ha correspondido una entrada a las agrupaciones de socios que tienen una antigüedad mayor o igual a 15,79 años. En los próximos días, el club contactará por correo electrónico directamente con los socios agraciados, para explicarles todos los detalles de cómo elegir la entrada y realizar el pago de la misma. Todo este proceso se realizará exclusivamente de manera online, y está previsto que comience el lunes 23 de marzo", remarcó el club que preside Enrique Cerezo.

Este apuntó que si algunos de los socios a los que inicialmente les ha correspondido una entrada "renunciara a ella o no la adquiriera durante el plazo que se establezca, las localidades sobrantes serán ofrecidas posteriormente a las agrupaciones siguientes por orden de antigüedad, y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de las entradas disponibles destinadas a los socios".

El club recalcó igualmente que todas las entradas para este partido "son personales, nominativas e intransferibles, por lo que únicamente pueden ser utilizadas por el socio titular de la misma" y que, "en ningún caso", podrán ser utilizadas "por un tercero distinto al socio titular", cuyos datos personales quedarán reflejados en su entrada, "de modo que será el responsable del uso que se haga en todo momento de dicha entrada". Además, se implementarán "diversas medidas de control de la identidad".

Por otro lado, el Atlético de Madrid confirmó que abrirá el Estadio Riyadh Air Metropolitano para todos aquellos socios que no quieran o no puedan ir a Sevilla, para poder ver el partido en pantallas gigantes, "siempre y cuando se obtenga la autorización pertinente de las autoridades competentes".

"Cuando finalice el periodo de asignación de entradas para Sevilla, el club informará de las condiciones y fechas de adquisición de entradas para ver el partido en el estadio Riyadh Air Metropolitano", sentenció el club colchonero.