A22 inicia una demanda por daños y perjuicios contra la UEFA por la Superliga

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

A22 Sports Management, la empresa promotora de la Superliga de fútbol, ha iniciado los trámites legales para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios a la UEFA, reiterando su "conducta ilícita continuada" respecto a la Superliga después de "siete meses de negociaciones infructuosas" para su reconocimiento.

Según indica en un comunicado, A22 empezó el pasado 21 de noviembre los trámites preceptivos previos a la interposición de una demanda judicial contra el organismo rector del fútbol europeo. "El objeto de dicha acción es reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del abuso de posición de dominio de la UEFA como operador monopolístico en el mercado de las competiciones europeas de clubes de fútbol", señaló.

El 21 de diciembre de 2023, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga era "ilegal", al concluir que las normas de estas no estaban sujetas a ningún criterio que garantizase su transparencia, proporcionalidad y objetividad. El pasado 29 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que UEFA y FIFA incurrieron en "abuso de dominio y restricción por objeto al bloquear competidores".

"A pesar de las sentencias firmes de tres instancias judiciales europeas -incluyendo el TJUE y la Audiencia Provincial en España-, la UEFA mantiene vigentes normativas y prácticas que contravienen directamente dichas decisiones judiciales. Esto incluye nuevas reglas introducidas en 2024, posteriores a la histórica sentencia del TJUE. Al desafiar estos fallos, la UEFA se enfrenta ahora a un escenario de significativas reclamaciones patrimoniales tanto por parte de los clubes como de A22", indicó.

A22 explicó que en diciembre de 2024 solicitó formalmente a la UEFA el reconocimiento de la Liga Unify, su propuesta para nuevas competiciones europeas, y posteriormente entabló negociaciones durante siete meses -entre marzo y septiembre de 2025- para tratar de "acordar una solución integral y cooperativa a los litigios en curso".

En este sentido, la empresa de la Superliga aseguró que durante este periodo realizó "importantes concesiones" para acercar posturas entre su propuesta de la Liga Unify y las actuales competiciones de clubes de la UEFA. "Las propuestas de A22 se centraron en tres ejes críticos: un formato mejorado, una gobernanza modernizada y la implementación de la plataforma de streaming Unify, con el fin de ofrecer una mayor asequibilidad y tecnología de vanguardia a los aficionados que siguen los partidos desde casa", manifestó.

"Pese a estos compromisos sustanciales, no se alcanzó acuerdo alguno. En consecuencia, la única vía procedente en este momento es exigir la compensación por los daños sufridos derivados de la conducta ilícita continuada de la UEFA", concluyó.