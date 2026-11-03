Aaron Danks: "Upamecano durante mucho tiempo ha estado infravalorado"

Aaron Danks, entrenador asistente del Bayern de Múnich. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador inglés Aaron Danks, asistente de Vincent Kompany en el FC Bayern de Múnich, ha afirmado que "durante mucho tiempo" Dayot Upamecano "ha estado infravalorado", tras el gran partido del zaguero francés para cuajar el triunfo muniqués por 0-2 ante el Atlético de Madrid en la jornada 4 de la liguilla de la Champions League.

"La verdad es que estoy muy contento con el desempeño del equipo, creo que nuestro juego ha sido fantástico por la forma en la que hemos defendido para mantener la portería a cero y sacar el máximo provecho de nuestras ocasiones", comentó Danks este martes en una corta rueda de prensa desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Primero fue preguntado por el joven Lennart Karl. "Ha habido mucho ruido en torno a él, pero siendo joven ha demostrado fortaleza mental, cree mucho en sí mismo y hoy ha conseguido un gol bonito con esa picadita sobre el portero. Estoy contento con él y con todo el equipo", indicó.

Y por último, el ayudante de Kompany alabó a Upamecano. "Durante mucho tiempo ha estado infravalorado, en lo que se refiere a lo que añade al equipo en personalidad y demás. Tiene una gran personalidad y siempre tiene un rendimiento fantástico", destacó sobre el francés.

"Es muy difícil jugar contra él y normalmente gana muchos duelos, tanto en entrenamientos como en partidos. Su actuación y la del resto de la defensa ha sido fantástica, es difícil escoger a uno solo porque hoy han jugado todos con espíritu de equipo y en un estadio complicado como éste", concluyó Danks.