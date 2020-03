La ACFF pide a la RFEF que no se excluya al fútbol femenino de las ayudas por la crisis del coronavirus

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) ha mostrado su "sorpresa" por la "aparente exclusión" del fútbol femenino del paquete de ayudas anunciado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para atajar la crisis del coronavirus COVID-19, algo que atribuye a una "cuestión accidental" o un "malentendido", y ha instado al organismo federativo a incluirlo.

"Tras el anuncio (...) la ACFF ha remitido una comunicación mostrando su sorpresa y solicitando aclaración por la aparente exclusión como beneficiarios de los clubes que participan en las competiciones de fútbol femenino, siendo las únicas competiciones no profesionales de ámbito estatal a las que no se habría tenido en consideración como destinatarias de estas ayudas", señala el comunicado de la patronal.

Así, solicitan ayudas para los clubes de Primera Iberdrola, Reto Iberdrola y Primera Nacional. "La ACFF ha advertido que los clubes de las tres competiciones femeninas quedarían excluidos de estas ayudas, reservándose únicamente dicha posibilidad a aquellos que se hubieran adherido al programa élite de la RFEF y en determinadas circunstancias", explica, recordando que la cesión de explotación de los derechos audiovisuales era "condición indispensable" para adherirse al programa y que los clubes no lo podían cumplir porque ya la tenían cedida a otro operador audiovisual.

El pasado miércoles, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, anunciaba un paquete de medidas sociales y económicas, entre las que se incluía destinar 4 millones de euros para los clubes de fútbol no profesionales. Además, aseguraba que este avance de tesorería se podría devolver en dos temporadas sin intereses y a él podrían acceder clubes de Segunda B, Tercera, Primera, Segunda y Segunda B de fútbol sala y Primera y Segunda División Femenina de fútbol sala, mientras que se ofrecería "ayuda puntual" a los clubes de fútbol femenino del Programa Élite que acreditasen "dificultades económicas".

Ante el anuncio, la ACFF cree que se trata de "un error o malentendido" en la redacción de la convocatoria. "De lo contrario, se trataría de un criterio claramente discriminatorio y abusivo, en primer lugar, porque la convocatoria de ayudas no prevé ningún tipo de criterio restrictivo similar en relación con la adscripción, o no, por ejemplo, de los clubes de 2ªB y 3ª División o de fútbol sala a programas de ayudas o a la aceptación de otro tipo de ayudas que pudiera disponer la RFEF a estas u otras categorías", subraya.

"Y, en segundo lugar, porque, en ese caso, resultaría difícil de entender como la no aceptación por parte un club de una oferta de la RFEF por la explotación de los derechos audiovisuales pudiera ser motivo de exclusión como beneficiario de este tipo de ayuda, en una situación tan delicada e imprevisible como la que atraviesa nuestra sociedad", añade.

Además, asegura que esta es "una situación absolutamente excepcional que escapa a cualquier previsión o planificación" y que por ello no debería haber condiciones por parte de la RFEF. "Si se entiende que hay clubes que, incluso recibiendo aportaciones importantes de la RFEF, pueden verse afectados por esta grave situación y son merecedores de apoyo por parte de las instituciones, no escapa a nadie que aquellos que no reciben estas cantidades, o bien las reciben de otras fuentes en similar o menor cuantía, también se están viendo afectados por esta situación y son igualmente merecedores de este apoyo", manifiesta.

"Si esto fuera así, que entendemos no lo es, se estaría perjudicando de manera injustificada no sólo a un buen número de clubes que también son miembros de la RFEF, y que se están viendo muy afectados por la paralización de la actividad, sino también a un todavía mayor número de afiliados de la RFEF, entre los que se incluyen entrenadores, entrenadoras y jugadoras de estos clubes, y que, a juicio de la ACFF, merecen el mismo trato, consideración y respeto", continúa.

Por todo ello, consideran que se trata de una "cuestión accidental, fruto de un malentendido" y que será "debidamente subsanada" por la RFEF, que espera que actúe "atendiendo a los principios y valores de igualdad y no discriminación, con especial sensibilidad al fútbol femenino, sus clubes, técnicos y jugadoras que, al igual que otras competiciones, se están viendo terriblemente afectados por la situación actual".