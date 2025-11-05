Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo y estará "varias semanas" de baja

El jugador del Bayern de Múnich Luis Díaz realiza una fuerte entrada sobre el lateral del PSG Achraf Hakimi, en un partido de la Champions 2025-26. - Federico Gambarini/dpa

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lateral marroquí del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, después de la dura entrada del extremo colombiano Luis Díaz, del Bayern de Múnich, en el partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions disputado en el Parque de los Príncipes.

Según un comunicado del club parisino, Hakimi estará "varias semanas" de baja por un esguince grave en el tobillo izquierdo. El lateral recibió una fuerte entrada de Luiz Díaz, por detrás y sin opción de llegar al balón, justo antes del descanso del PSG-Bayern de Liga de Campeones, una acción por la que el colombiano fue expulsado por tarjeta roja directa, después de la revisión del colegiado en el VAR.

Así, parece que el jugador evitará el quirófano y la lesión no es tan grave como podría parecer, tras abandonar el césped este martes sin poder apoyar el pie izquierdo. Por tanto, el lateral se perderá los próximos encuentros del PSG y es seria duda para la Copa África que comienza el 21 de diciembre.