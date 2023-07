Adama Traoré: "Tenemos que hincar la rodilla, hablar y educar"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Adama Traoré ha asegurado que se siente "100% responsable con las nuevas generaciones" para hablarles del tema del racismo, y ha afirmado que deben "hincar la rodilla, hablar y educar" para tratar de "cambiar el mundo".

"Tenemos que hincar la rodilla, hablar y educar. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo", señaló en 'Come on Fútbol!', la nueva serie de DAZN estrenada este viernes en colaboración con Common Goal que visibiliza el potencial del fútbol a la hora de abordar importantes causas sociales.

El extremo del Wolverhampton recordó las injusticias que sufría de pequeño por ser negro y espera que su experiencia permita a los jóvenes tomar conciencia. "Me siento 100% responsable con las nuevas generaciones. Pienso que es importante dar esa voz para que se den cuenta de que pueden conseguir todo lo que se propongan y que un ejemplo soy yo", indicó.

"Hay que utilizar la empatía. Muchas veces pienso que lo más importante es expresar lo que sentimos y mostrar hasta dónde pueden llegar las acciones racistas. Creo que la gente no es consciente de las consecuencias. Yo he visto a niñas y niños que no se quieren a sí mismos porque piensan que, por el color de su piel, tienen rasgos más feos", prosiguió.

'Come on fútbol!' nace de la colaboración entre DAZN y Common Goal, un movimiento promovido por el futbolista Juan Mata para que los futbolistas contribuyan a causas sociales con parte de su sueldo.

Adama, junto a más de 250 futbolistas, donan anualmente al menos un 1% de sus ingresos para impulsar un cambio positivo a través del fútbol. "Hay futbolistas que se ponen una cinta negra o agachan la rodilla porque la institución o el club dicen que hay que hacerlo, pero no lo entienden. Muchos lo hacen por hacer y yo pienso que no vale de nada si en el ámbito personal no hay un cambio", apuntó.

En el primer episodio de 'Come on Fútbol!', donde Traoré charla con el comentarista de DAZN Alberto Edjogo-Owono, también participa Moha Gerehou, periodista y activista reconocido de la lucha contra el racismo en España. "Creo que la presencia en la selección española de futbolistas como Catanha, Donato o Engonga, ha servido para que a día de hoy otros futbolistas negros como Adama Traoré, Alejandro Balde o Nico Williams puedan hacerlo. Es solo una pequeña muestra de lo que es la sociedad en España y que va a ir a más, ya no hay marcha atrás", señaló Gerehou.

En próximos episodios de 'Come on Fútbol!', otros futbolistas como Dani Olmo, Álex Remiro o Sandra Paños serán los encargados de dar voz a luchas sociales como la defensa de la salud mental, los refugiados o la igualdad de género.

Además, esta nueva serie se suma a títulos ya disponibles en DAZN que dan visibilidad y generan cambios en la sociedad a través del deporte. Entre otros, destacan 'Equals', la serie en la que las principales estrellas del fútbol femenino narran los retos a los que se enfrentan y examinan el imparable crecimiento del deporte en Europa; o 'Mother', el corto que refleja las barreras y discriminaciones que sufren todas las mujeres que deciden ser madres siendo deportistas de élite.