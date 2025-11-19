Adeyemi pide disculpas tras conocerse su sanción por tenencia ilícita de armas: "No estuve a la altura"

BERLÍN, 19 Nov. (dpa/EP) -

El atacante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi pidió disculpas este miércoles a su club y a la selección alemana tras hacerse público que recibió una multa judicial por posesión ilegal de armas y reconoció que "no" estuvo "a la altura" de la imagen que tiene que transmitir como "modelo a seguir".

"Lo lamento, me ha costado mucho y me arrepiento profundamente. Sé que estoy en el punto de mira de la opinión pública y que soy un modelo a seguir. No estuve a la altura. Precisamente por eso me duele aún más haber actuado tan descuidadamente", escribió el internacional germano este miércoles en su perfil de la red social 'Instagram'.

Adeyemi explicó que "no es fácil hablar" del tema, ya que "a principios de 2024" y "sin pensar" en lo que hacía, pidió por Internet "una caja misteriosa". "Contenía artículos no permitidos por la legislación sobre armas. Muchos meses después recibí el paquete, que acabó en manos de la policía sin abrir", argumentó el futbolista alemán.

El atacante se enfrenta ahora a sanciones del club y de la Federación Alemana de Fútbol, que consistirán en participar en un proyecto social en la ciudad de Dortmund, realizando sesiones de entrenamiento conjuntas con niños como sanción deportiva.