Adqar, sancionado con dos partidos por su acción sobre Sorloth

El árbitro español Ortiz Arias, en el momento en el que muestra la tarjeta roja a Abdel Abqar (Getafe). - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado este miércoles al defensa del Getafe Abdelkabir Abqar con dos partidos de suspensión, que fue expulsado el pasado sábado por una acción en la que pellizcó la zona genital del delantero noruego del Atlético de Madrid Alexander Sorloth sin estar el balón en juego.

El Comité de Disciplina ha dictaminado la sanción de dos partidos de suspensión por "conducta contraria al buen orden deportivo, con multa accesoria en aplicación del artículo 52 CD. (Artículo: 129)" para el defensa del Getafe Adqar. Así, el marroquí se perderá los duelos ligueros ante el RCD Espanyol y el Athletic Club.

El organismo desestimó las alegaciones presentadas por el conjunto azulón, que consideraba que existía "un error material manifiesto" por parte del árbitro del encuentro, Ortiz Arias, ya que su jugador había limitado a estirar el pantalón del jugador adversario.

Sin embargo, para el Comité, "del análisis de las imágenes igualmente se desprende su compatibilidad con el relato fáctico consignado en el acta arbitral, sin que se aprecie contradicción clara, patente e inequívoca que permita desvirtuar su contenido", calificando de "inconsistente" la versión ofrecida por el Getafe.