Adrián San Miguel se incorpora a la dirección deportiva del Betis

El exfutbolista Adrián San Miguel en el anuncio de su incorporación a la dirección deportiva del Real Betis. - REAL BETIS BALOMPIÉ

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exportero español Adrián San Miguel se incorporó este lunes a la dirección deportiva del Real Betis, después de anunciar el pasado mes de mayo su retirada como futbolista profesional, según comunicó la entidad andaluza.

San Miguel, canterano del Betis que defendió la portería bética durante tres temporadas en dos etapas -el curso 2012-13 y de 2024 a 2026-, desempeñará funciones de coordinación deportiva e institucional del club. "Entre sus funciones se encontrarán la gestión de las relaciones internacionales y el seguimiento y apoyo al desarrollo de los jóvenes talentos", explicó el comunicado.

Por su parte, el exportero se mostró "superilusionado y orgulloso" por seguir unido a la entidad en un área "diferente". "Quiero agradecer al director deportivo, Manu Fajardo, al presidente, Ángel Haro, y a todos los que han confiado en mí para seguir dentro de este proyecto, crecer juntos y para poder aportar mi experiencia y mi formación que nunca he dejado, incluso estando en activo, y disfrutar desde otro lado del campo", expresó.

A su vez, el director deportivo, Manu Fajardo también manifestó su "alegría" por el nuevo cargo del exjugador en el club. "Muy contentos y muy orgullosos de que uno de los nuestros se incorpore al club para trabajar y aportar desde otro rol", manifestó.

Adrián San Miguel se formó en las categorías inferiores del Betis desde los 10 años y debutó con el primer equipo en 2012. Un año más tarde se marchó a la Premier League para jugar en el West Ham y, posteriormente, en el Liverpool, con el que conquistó siete títulos. En 2024, el exportero regresó al conjunto verdiblanco, con el que disputó la final de la Conference League y logró la reciente clasificación para la Liga de Campeones.

San Miguel ha compaginado su larga carrera deportiva con sus estudios, graduándose en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y completando, además, los cursos de Football Management de la UEFA, el Global Players Program de LaLiga y el FIFA Players Executive Programme.