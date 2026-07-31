La AESAF apela a mantener el "trabajo conjunto" para "continuar fortaleciendo el arbitraje" español

El sindicato arbitral Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) durante el seminario de pretemporada de los árbitros de Primera División, con la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán - AESAF

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato arbitral Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha apelado a mantener el "trabajo conjunto" para "continuar fortaleciendo el arbitraje" durante la visita que ha realizado este viernes el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, al seminario de pretemporada de los árbitros de Primera División que se celebra en Las Caldas (Asturias).

En una reunión en el marco de la preparación para la temporada 2026-27, Louzán trasladó su reconocimiento al colectivo arbitral, felicitó a los árbitros ascendidos a la máxima categoría y destacó la importancia de que todos los actores del fútbol español continúen trabajando de forma coordinada. Además, pidió a los colegiados que mantengan el nivel máximo de exigencia.

"Desde AESAF recogemos el llamamiento del presidente de la RFEF, afirmando que esa mejora continua ha formado siempre parte de la cultura del arbitraje español siendo uno de sus principales valores y seña de identidad a lo largo del tiempo. La mejora en la preparación, el compromiso y la exigencia propia constituyen principios irrenunciables para un colectivo que trabaja cada temporada con el objetivo de ofrecer las máximas garantías en el desarrollo de la competición", indicó el sindicato en un comunicado.

En este sentido, la AESAF explicó que seguirá trabajando "de forma conjunta y responsable" con todos los actores del fútbol para "continuar garantizando una competición objetiva, ecuánime y de la máxima calidad". "AESAF quiere poner igualmente en valor la colaboración institucional existente entre la Asociación, la RFEF y el Comité Técnico de Árbitros (CTA), su presidente y equipo, a quienes agradecemos la organización de las jornadas. Entendemos ese trabajo conjunto como una de las claves para continuar fortaleciendo el arbitraje y responder a los retos de un fútbol cada vez más exigente", finalizó.